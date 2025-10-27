1° Walking Football della LND Sicilia, Morgana “Nuova opportunità di sport e benessere”

ROMA (ITALPRESS) – Grande successo di partecipazione al primo evento promozionale sperimentale Walking Football, sviluppato dal Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti. “Passo Lento, Emozioni Veloci” è stato questo il leitmotiv che ha accompagnato il primo appuntamento che si è svolto presso il Centro Sportivo New Garden Center di Palermo. Una giornata all’insegna del sorriso, del rispetto e della condivisione che conferma la missione della LND Sicilia: promuovere un calcio aperto a tutti. Sul campo protagonisti assoluti sono stati entusiasmo, fair play e il desiderio di muoversi insieme dimostrando che lo sport non ha età e che il calcio può essere un meraviglioso strumento di benessere fisico e mentale. “Siamo particolarmente orgogliosi di aver organizzato questo interessante evento – ha esordito Sandro Morgana, presidente del CR Sicilia -. Con il Walking Football il nostro Comitato Regionale ha lanciato un segnale forte e chiaro: una nuova opportunità di sport e benessere, rivolto a tutti, donne over 40 e uomini over 50, in un contesto di partecipazione, di inclusione sociale, abbattimento di ogni barriera e pregiudizio”.

“Non solo, l’attività ha tra i suoi principali scopi soprattutto quello della tutela della salute, del benessere fisico e psicologico: una pratica sportiva molto apprezzata in ambito medico che ha visto un grande successo nella due giorni disputata a Palermo. La Sicilia è regione pilota insieme con la Toscana e il Piemonte nello sperimentare questa nuova attività: la stessa manifestazione sarà replicata su tutto il territorio siciliano, una per ogni Delegazione provinciale, entro il mese di novembre”. L’evento si è svolto in due giornate e con due particolari manifestazioni tra di loro ben intersecate, il 1° Trofeo Walking Football, vinto dalla squadra del Palermo Modica, ed il 1° Trofeo New Garden Cup, conquistato dalla compagine femminile delle Boomerang.

