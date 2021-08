1091 casi Covid in Sicilia, in calo ma regione sempre prima per contagi

ROMA (ITALPRESS) – Significativo calo dei casi Covid in Sicilia, ma nonostante il numero inferiore di positivi l’Isola resta la prima regione per numero di contagiati nelle ultime 24 ore. Dai dati forniti dal ministero della Salute si evidenzia come l’incremento dei positivi è pari a 1.091, contro i 1.600 di ieri, nonostante il numero superiore di tamponi processati, 21.113 e che fa crollare il tasso di positività al 5,16%. Crescono però i decessi a 19 (+10), ma su questo dato la Regione Sicilia riporta che dei decessi comunicati 6 si riferiscono al 30 agosto, 5 al 29, 5 al 28 e 3 al 27 agosto. I guariti oggi sono 1.118, calano gli attualmente positivi a 28.443 (-46). Leggera flessione (-7) dei ricoveri nei reparti ordinari (824), quasi stabili le terapie intensive a 117 (+1) con 4 nuovi ingressi (ieri erano stati 14). In isolamento domiciliare vi sono 27.502 persone.

(ITALPRESS).