118 Sicilia, 427 mila interventi nel 2024. Castro “Ora nuove sfide”

PALERMO (ITALPRESS) – Il 118 ha effettuato 427.389 interventi complessivi in Sicilia nel 2024. Con un totale di 252 postazioni, possiede 364 mezzi e in quota Seus può contare su 3.030 addetti. Sono alcuni dei principali dati emersi durante il convegno “118. Prospettive del sistema emergenziale”, che si è svolto a Palazzo dei Normanni a Palermo. Durante l’iniziativa, in occasione del 33° anniversario dall’istituzione del servizio di emergenza territoriale 118 in Italia, si è discusso dei modelli organizzativi regionali e del punto di vista delle società scientifiche.

“Siamo, anche con i dati recenti, in crescita – ha sottolineato Riccardo Castro, presidente della Seus 118 -. Questo fa capire quanto il 118, il nostro sistema emergenziale di cui tanto si parla, è davvero vicino alla comunità, alla collettività regionale. Noi siamo sempre pronti a migliorarci per rendere ancora più efficiente, ancora più performante il nostro sistema”.

I prossimi mesi saranno fondamentali per un’ulteriore crescita. “Si partirà dalle grandi sfide – ha aggiunto Castro –. Prima tra tutte è quella della digitalizzazione. Implementare e potenziare il 118 digitale. Presto la nostra regione si doterà di due moduli data center, a Palermo e Catania, che coordineranno tutte le centrali operative. Poi un’altra sfida importante è la telemedicina sulla quale chiaramente si deve insistere. E infine insisteremo sempre sul progetto di diffondere in tutti i luoghi la cultura del soccorso, la capacità di attivare una chiamata e sull’importanza dell’autista-soccorritore che va tutelato contro il vergognoso fenomeno delle aggressioni. Potenziamento dell’organico? In sinergia con l’assessorato alla Salute siamo in dirittura d’arrivo per quanto riguarda la gara che prevede il reclutamento temporaneo di soccorritori interinali nei casi in cui ci sarà bisogno”.

Presente anche l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Daniela Faraoni, che ha spiegato come “l’organizzazione ovviamente è fondamentale per il servizio di emergenza-urgenza. La medicina di prossimità, la medicina di azione, la medicina più vicina al cittadino sarà naturalmente la soluzione principale e in questa soluzione ovviamente il 118 dovrà mantenere una posizione importante. A tutto il resto penserà il territorio, grazie anche alla realizzazione poi di un’altra componente organizzativa, che è il 116-117, che consentirà chiaramente di snellire il numero degli interventi fatti con l’emergenza e di concentrare invece le attività sulla capillarità di un’organizzazione per i casi veramente gravi e complessi”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Salvatore Iacolino, dirigente generale della Pianificazione Strategica dell’assessorato regionale alla Salute: “Quelli emersi sono dati importanti che qualificano un sistema di emergenza che funziona, è efficiente e certamente è migliorabile rafforzando il coordinamento fra le quattro centrali operative e il resto del sistema delle aziende sanitarie territoriali e ospedaliere. E’ in fase avanzata l’infrastruttura tecnologica che consegnerà un sistema moderno e assolutamente efficiente”.

Tra gli attori principali dell’incontro anche la FEU (Fondazione per l’Emergenza e Urgenza) rappresentata dal suo presidente Maurizio Menarini: “Questa è una giornata importante, a parte l’anniversario della nascita del 118, perchè siamo in un momento particolarmente difficile della sanità pubblica e dell’emergenza. Fondazione FEU nasce per mettere assieme gli attori del sistema, federarci e cercare di farci ascoltare sempre di più dalla parte politica che oggi deve prendere decisioni importanti in un mondo che, ahimè, è in grave sofferenza, ma che noi vediamo con ottimismo per il futuro. Le nostre richieste sono quelle di valorizzare i professionisti, di dare un modello organizzativo uniforme in tutta Italia”.

