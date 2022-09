12 e 13 settembre gli Stati Generali Mondo del Lavoro dello Sport

ROMA (ITALPRESS) – Gli Stati Generali Mondo del Lavoro dello Sport giungono alla loro terza edizione. Con il patrocinio di Sport e Salute Spa e del Comune di Roma, si svolgerà nella Sala Champions dello Stadio Olimpico di Roma da lunedì 12 a martedì 13 settembre. "L'evento di risonanza nazionale – si legge in una nota -, consentirà di realizzare un prezioso momento di incontro e dialogo tra protagonisti del mondo dello sport, istituzioni e aziende del settore sui temi più rilevanti del dibattito contemporaneo: politiche future del settore, competenze dei manager sportivi, diversity & inclusion, raccontare lo sport, finanza e futuro del pianeta calcio". La cerimonia di apertura dell'evento si svolgerà lunedì 12 settembre dalle ore 10:00 e avrà come protagoniste le istituzioni nazionali del mondo dello sport, tra cui Giovanni Malagò, presidente del Coni, Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi e Sport Comune di Roma e Andrea Abodi, presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Cesare Damiano – già ministro del lavoro e delle politiche sociali, Mariano Angelucci – presidente della XII Commissione Permanente Turismo, Moda, Relazioni Internazionali del Comune di Roma, Umberto Calcagno, presidente di AIC e CIDS (Confederazione degli sportivi) che si confronteranno sugli obiettivi, sullo sviluppo e sulle politiche future del mondo del lavoro dello sport. Nel meeting pomeridiano delle ore 15:00 interverranno alcuni manager sportivi ed esperti che parleranno delle competenze in evoluzione e future di cui necessita il mondo dello sport. In chiusura di giornata si svolgerà il meeting dedicato ad un argomento considerato nello sport come motore di integrazione, ovvero la diversity & inclusion, la quale richiede un approfondimento specifico con esperti e soggetti attivi del settore i quali offriranno nuove visioni e nuovi progetti sul tema. La giornata di martedì 13 Settembre vedrà protagonisti in apertura alcuni grandi giornalisti sportivi che esporranno il loro punto di vista su come è cambiato nel tempo e come potrebbe ancora cambiare il modo di raccontare lo sport. Nel meeting delle ore 15:00 il focus si sposterà nella dimensione finanziaria del mondo dello sport, mentre l'ultimo appuntamento della due giorni di evento avrà come tema principale il futuro del pianeta calcio, dove interverranno alcuni protagonisti del settore. Tra i protagonisti che parteciperanno alla Terza Edizione degli Stati Generali Mondo Lavoro dello Sport: Giovanni Malagò, Presidente del Coni, Vito Cozzoli, Presidente di Sport e Salute, Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi e Sport Comune di Roma, Andrea Abodi, Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna, Novella Calligaris, Presidente nazionale Olimpici e azzurri d'Italia e giornalista Rainews24, Ivana Vaccari, giornalista e voce storica della RAI, Filippo Grassia, giornalista, scrittore e dirigente sportivo, Massimo Caputi, giornalista, conduttore televisivo e telecronista sportivo e Giuseppe Dossena, dirigente sportivo, già allenatore di calcio e già calciatore italiano, Marcel Vulpis, Vice Presidente Lega Pro e Carlo Neri, Presidente dell'Ascoli Calcio. I meeting si svolgeranno in presenza oltre che trasmessi in diretta web con triplo appuntamento quotidiano, dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Gli eventi sono gratuiti e accessibili al pubblico: in presenza con iscrizione a www.eventbrite.it/o/stati-generali-mondolavoro-31055707803; on line dai profili degli Stati Generali Mondo Lavoro: www.youtube.com/channel/UCAO2a9caf2FuM-RHesKxosg www.facebook.com/statigeneralimondolavoro. – foto ufficio stampa Stati Generali Mondo del Lavoro – (ITALPRESS). sat/com 09-Set-22 14:12