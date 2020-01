A BAGDAD I FUNERALI DI SOLEIMANI, POMPEO “ALLEATI UE NON COSÌ D’AIUTO”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Se il generale iraniano Qasem Soleimani non fosse stato ucciso nel raid all'aeroporto di Bagdad "centinaia o migliaia di americani sarebbero stati uccisi in un attacco imminente". A dirlo il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, parlando al "The Sean Hannity Show" all'indomani dell'uccisione di Soleimani. Pompeo ha quindi bacchettato gli alleati europei, a suo avviso "non cosi' disponibili" a comprendere i motivi che hanno spinto gli americani al raid. "Ho trascorso gli ultimi due giorni a parlare con i leader mondiali, condividendo con loro cio' che stavamo facendo e perche', cercando il loro supporto. Alcuni sono stati fantastici – ha spiegato Pompeo -. Parlando invece con gli europei, invece, francamente non sono stati cosi' disponibili come mi auguravo che fossero. Gli inglesi, i francesi, i tedeschi, tutti devono capire cio' che abbiamo fatto, cio' che gli americani hanno fatto, ovvero salvare vite anche in Europa". Intanto, in un clima di grande tensione, a Bagdad sono in corso i funerali del generale Soleimani: in migliaia sfilano lungo le vie della capitale irachena al grido di "Morte all'America". Dopo le funzioni religiose, il corpo del generale sara' trasferito in Iran. Smentiti dalla coalizione internazionale anti-Isis a guida Usa nuovi raid aerei sul distretto di Taji, a nord di Bagdad: alcuni media iracheni nella notte avevano parlato di un nuovo attacco nella zona che avrebbe provocato la morte di almeno sei persone. (ITALPRESS). col2/red 04-Gen-20 08:55