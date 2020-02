A Bologna la prima operazione al mondo con la realta’ aumentata

BOLOGNA (ITALPRESS) – Si e' conclusa con successo al Policlinico Sant'Orsola di Bologna la prima operazione al mondo in cui il chirurgo indossa un visore di realta' aumentata, in grado di aggiungere alla realta' informazioni essenziali sul paziente e guidarlo durante l'intervento. Il visore di nuova generazione e' il risultato di un progetto europeo coordinato dall'Universita' di Pisa e che vede l'Universita' di Bologna e il Policlinico di S. Orsola in prima linea come partner responsabile della sperimentazione clinica. (ITALPRESS). mgg/com 18-Feb-20 14:26