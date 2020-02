A Catania 13 anni fa veniva moriva l’ispettore Filippo Raciti negli scontri allo stadio

Oggi ricorre il tredicesimo anniversario della scomparsa dell’ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti, “coraggioso difensore della legalità caduto il 2 febbraio 2007 nell’esercizio di un dovere sempre interpretato con massima abnegazione e grande spirito di servizio per la comunità”. Così il Calcio Catania, con una nota, pubblicata sul proprio sito ha reso omaggio a Raciti, ucciso durante gli scontri nel derby Catania-Palermo.

Per la morte di Filippo Raciti sono stati condannati in via definitiva, per omicidio preterintenzionale, i due ultrà del Catania Antonino Speziale e Daniele Micale. “Il Calcio Catania – prosegue la nota – rende omaggio alla memoria del valoroso tutore dell’ordine e rivolge un affettuoso pensiero alla famiglia”. (ANSA)