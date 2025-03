A Catania celebrati i 60 anni di Cosedil, Schifani “Un plauso all’imprenditoria”

CATANIA (ITALPRESS) – Al Porto di Catania, presso Nü Dogana, si è svolto stamane l’evento per la celebrazione dei 60 anni di Cosedil Spa, l’azienda che realizza opere di ingegneria civile e infrastrutturale in Italia e all’estero e attiva con diversi cantieri in Sicilia e non solo.

All’evento hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, e altri rappresentanti anche di aziende partecipate, come il direttore generale della Ferrovia Circumetnea, Salvatore Fiore, oltre naturalmente ai vertici di Cosedil, il fondatore Andrea Vecchio e l’amministratore delegato Gaetano Vecchio.

Durante l’incontro i vertici hanno sottolineato l’impegno per incentivare la crescita infrastrutturale della Sicilia e di tutta l’Italia e hanno presentato il piano industriale, che prevede il superamento della soglia dei 200 milioni di euro di valore della produzione per l’esercizio in corso. La società Bureau Veritas ha consegnato ai vertici della Cosedil il prestigioso riconoscimento Responsibility Award.

“Siamo qui per testimoniare il nostro plauso all’imprenditoria siciliana e a Cosedil – afferma Schifani – che è impegnata in tantissimi cantieri in Sicilia e fuori dall’isola. Noi abbiamo bisogno di specializzare la nostra manovalanza perché ci viene chiesto molto lavoro dai grossi gruppi imprenditoriali che vengono in Sicilia, ma ci viene segnalata anche l’assenza di specializzazione”.

Trantino ha sottolineato che “Cosedil ha eseguito dei lavori anche per la nostra città, per i Piani Urbani Integrati, e là siamo certi della loro affidabilità e delle soluzioni in tempo, perché quando si parla di opere pubbliche la preoccupazione è sempre per la mancanza della realizzazione degli obiettivi. Invece con loro siamo certi che tutto si può realizzare, perché è un’azienda seria, strutturata sulla fatica di chi l’ha inventata e sulle capacità manageriali di chi ha collaborato”.

-Foto screenshot video Italpress-

(ITALPRESS).