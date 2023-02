A Catania Italia-Macedonia Nord calcio a 5, Morgana “Vincerà l’Italia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Vincerà l’Italia, io sono un’inguaribile ottimista”. Il presidente del Comitato regionale Lnd, Sandro Morgana, accompagnato dal presidente onorario, Santino Lo Presti e dal responsabile del futsal siciliano Maximiliano Birchler, ha partecipato alla presentazione di Italia-Macedonia del Nord, in programma domani sera al PalaCatania e valida per le qualificazione al Mondiale di calcio a cinque. Alla presenza tra gli altri del commissario straordinario del Comune di Catania, Piero Mattei, e del presidente della divisione di calcio a 5, Luca Bergamini, Morgana, nel suo intervento, ha ricordato la crescita del movimento in Sicilia. “Il lavoro – confessa – che da anni svolgiamo nello sviluppo della disciplina del calcio a 5, così come per il calcio a 11, con dedizione assoluta. Catania abbraccia un grande evento come questo, ritorna la Nazionale dopo 12 anni, in un PalaSport come quello che vedrà gli azzurri domani impegnati recentemente riqualificato. Sono convinto che l’Italia questa volta vincerà con la Macedonia del Nord. Il calore del pubblico catanese e siciliano farà la differenza”.

-foto ufficio stampa Figc-Lnd Sicilia –

(ITALPRESS).