A Catania l’omaggio per gli 80 anni di Franco Battiato

ROMA (ITALPRESS) – Il 18 maggio 2021 moriva a Milo Franco Battiato. Aveva 76 anni; il prossimo 23 marzo ne avrebbe compiuti 80. Nella sua lunga carriera, iniziata negli anni ’70 ed esplosa nel 1979 con il disco “L’era del cinghiale bianco“, il cantante e musicista siciliano (è nato a Ionia nel 1945) è stato uno tra i più influenti rappresentanti del panorama cantautoriale italiano, passando attraverso diversi stili musicali, dall’avanguardia colta al rock e alla musica elettronica.

Il grande successo arriva nei primi anni ’80: prima l’album “Patriots”, che contiene il brano “Up patriots to arms“; poi la vittoria come autore, insieme a Giusto Pio (con cui scriverà in tutto un centinaio di brani), al 31° Festival di Sanremo con il brano “Per Elisa“, cantato da Alice; poi, ancora, con la pubblicazione dell’album “La voce del padrone” che contiene, tra le altre, “Bandiera bianca“, “Centro di gravità permanente” e “Cuccurucucù“. Negli stessi anni Battiato firma, sempre insieme a Pio, “Un’estate al mare” di Giuni Russo e “Messaggio”, affidata ad Alice. Esce anche l’album “L’arca di Noè” che contiene la popolare “Voglio vederti danzare“.

Nel 1991 esce “Come un cammello in una grondaia“, album che contiene il singolo “Povera Patria” che si aggiudica la Targa Tenco come miglior canzone dell’anno. Tre anni dopo Battiato inizia la collaborazione con il filosofo Manlio Sgalambro che porta, ad esempio, all’album “L’imboscata”, che contiene il brano di successo “La cura“. Il sodalizio durerà quasi vent’anni e si chiuderà nel 2012 con l’album “Apriti Sesamo“; tra i suoi frutti il film scritto dai due “PerdutoAmor” con il quale Battiato si aggiudica il Nastro d’argento 2004 come miglior regista esordiente.

Torna dietro la macchina da presa nel 2005 per “Musikanten“, incentrato sulla vita di Ludwig Van Beethoven, e nel 2007 per “Niente è come sembra“. Tantissime le collaborazioni con altri artisti tra cui Giorgio Gaber, Milva, Angelo Branduardi, Francesco De Gregori, Mango, Claudio Baglioni, Pino Daniele e Adriano Celentano. E tanti anche i suoi interessi che traspaiono dai suoi testi: l’esoterismo, la filosofia teoretica, la mistica sufi e la meditazione orientale. Oltre alla musica, inoltre, Battiato si è dedicato anche alla pittura, con la realizzazione di un’ottantina di dipinti.

Dal novembre 2012 all’aprile 2013 è stato assessore al turismo della Regione Siciliana nella giunta di centrosinistra nel presidente Rosario Crocetta, dichiarando di non voler ricevere alcun compenso. In occasione dell’80° anniversario della nascita di Franco Battiato il Centro Studi di Gravità Permanente e il Comune di Catania celebrano il compianto artista etneo e coorganizzano un incontro omaggio dal titolo ‘Auguri Franco. Esegesi del genio‘, in programma domenica 23 marzo, alle ore 10.30, al Palazzo della Cultura di Catania.

“Verrà un giorno in cui lo spirito, la bellezza, la cultura avranno la loro affermazione e la loro rivincita – dichiara il sindaco di Catania Enrico Trantino – Un giorno in cui la coscienza sarà il primo principio dell’essere umano, al di là di credenze, religioni, appartenenze politiche, oltre l’egemonia delle cose materiali, la dittatura del denaro e dell’ego. Questo ‘sogno’ di rinascita dell’umanità anch’io lo credo possibile per le nostre comunità, e per questo ho l’ardire di fare “miei” alcuni spunti di riflessione di un uomo, un musicista, un artista – conclude – di uno spessore spirituale e un’intelligenza creativa, davvero senza pari”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)