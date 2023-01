A Catania si è insediato il Commissario straordinario del Comune

CATANIA (ITALPRESS) – Si è insediato nella sede Municipale di Palazzo degli Elefanti, il Commissario Straordinario del Comune di Catania Piero Mattei, nominato dalla Regione Siciliana con l’attribuzione dei poteri del sindaco e della giunta del capoluogo etneo.

Il neo commissario, accompagnato dall’assessore regionale alle Autonomie Locali Andrea Messina, è stato ricevuto al Comune dal presidente del Consiglio Comunale Sebastiano Anastasi, dal segretario generale Rossana Manno, dal capo di gabinetto Giuseppe Ferraro e dal Comandante dei Vigili Urbani Stefano Sorbino. Presente anche il vice commissario Bernardo Campo.

Piero Mattei ha prestato servizio nelle prefetture di Enna, Agrigento, Palermo, Reggio Calabria, come Alto commissariato antimafia, Salerno, Oristano, Crotone e Vicenza e svolto l’incarico di commissario straordinario in diversi Comuni.

Subito dopo l’insediamento ha firmato, come tradizione, il libro d’onore e si è soffermato su alcuni temi riguardanti le finanze comunali, la dotazione di personale, e i programmi dei prossimi giorni legati alla Festa di Sant’Agata.

“In questo momento sono prioritarie le cerimonie legate ai festeggiamenti della Santa Patrona – ha dichiarato – ma non appena si concluderanno ci metteremo subito al lavoro per affrontare i tanti problemi della città”.

Subito dopo la prima presa di contatto con il Comune, Mattei ha sottoscritto l’insediamento anche nella qualità di commissario straordinario della città metropolitana e si è recato dal Prefetto come primo atto istituzionale.

foto ufficio stampa Comune di Catania

(ITALPRESS).