A Catania torturano un uomo con un frustino in una stalla, tre arresti

CATANIA (ITALPRESS) – Legato a una sedia e percosso con un frustino per un ammanco di denaro riconducibile allo spaccio di droga. Per questa brutale aggressione, avvenuta in una stalla abusiva, i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, su delega della Procura di Catania hanno arrestato un 25enne, un 36enne e un 22 enne, accusati, in concorso tra loro, di tortura. I tre indagati avrebbero preso parte, con diversi ruoli, all’ aggressione ai danni di una vittima, che sarebbe stata anche costretta a subire la rasatura del capo e delle sopracciglia.

-Foto ufficio stampa Carabinieri Catania-

(ITALPRESS).