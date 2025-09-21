A Messina “Il Pranzo della Domenica” a sostegno della candidatura della cucina italiana all’Unesco

MESSINA (ITALPRESS) – Piazza Unione Europea si è trasformata in una grande tavola imbandita per il “Pranzo della Domenica”, l’iniziativa nazionale promossa dal Ministero della Cultura e dal Masaf con il sostegno dell’ANCI a sostegno della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Immateriale UNESCO.

Centinaia i partecipanti all’evento organizzato dal Comune di Messina, tra piatti tipici, prodotti locali e chef del territorio. “La nostra città ha dimostrato ancora una volta di saper valorizzare tradizione e identità” ha dichiarato il sindaco Federico Basile. Per l’assessore Massimo Finocchiaro l’appuntamento è stato “un’occasione per esaltare eccellenze e saperi locali, frutto della sinergia con le realtà produttive”.

MELONI “LA CUCINA ITALIANA NEL MONDO VALE 250 MILIARDI”

“É una delle cose più straordinarie che abbiamo, e che raccontano meglio la nostra cultura, la nostra identità, la nostra tradizione, la nostra forza, ma anche la nostra economia. La cucina italiana vale circa 250 miliardi di euro nel mondo e vogliamo farla riconoscere”. Così il premier Giorgia Meloni, in collegamento con “Domenica in”, su Rai1, dalla tavola imbandita al Tempio di Venere, a Roma, per “Il pranzo della Domenica”. “Si decide a dicembre – spiega Meloni -. Abbiamo organizzato delle tavolate tradizionali delle nostre famiglie, perché la cucina da noi è il pezzo fondamentale della comunità, della convivialità. E l’abbiamo rilanciato, raccontando anche le tradizioni che ogni territorio rappresenta”. “Di solito passavo il pranzo della domenica con i nonni, per me il pranzo della domenica, come per molte famiglie italiane, è legato anche alle ‘pastarelle’, compreso il diplomatico. Mi ha legato moltissimo ai miei nonni materni”, ha detto poi il premier rispondendo a una domanda di Mara Venier.

