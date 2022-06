A Milano-Bicocca incontro su “Giustizia e media” con Mentana e Salvi

ROMA (ITALPRESS) – È dedicato al rapporto tra giustizia e mondo dell'informazione il nuovo incontro organizzato dal Corso di dottorato in Scienze giuridiche dell'Università di Milano-Bicocca insieme con L.E.I. – Laboratorio di Ecologia dell'Informazione. Venerdì 10 giugno, alle ore 14.30, si terrà nella sala lauree del Dipartimento di Giurisprudenza (ed. U6-II piano) un incontro sul tema "Giustizia e media". All'iniziativa prenderanno parte Glauco Giostra, ordinario di Procedura penale all'Università "La Sapienza" di Roma, il direttore del Tg La7 Enrico Mentana, il direttore di "Questione Giustizia" ed ex magistrato Nello Rossi e il procuratore generale della Corte di Cassazione Giovanni Salvi. I lavori saranno introdotti da Loredana Garlati, ordinario di Storia del Diritto medievale e moderno dell'Università di Milano-Bicocca, e moderati da Giulio Enea Vigevani, ordinario di Diritto costituzionale, Università di Milano-Bicocca e componente del comitato scientifico del progetto L.E.I.. Il progetto del Laboratorio di Ecologia dell'Informazione dell'Università di Milano-Bicocca prevede workshop destinati a studenti, dottorandi e giornalisti ed eventi aperti anche alla cittadinanza con personalità del mondo della cultura, professionisti dell'informazione e della comunicazione, ricercatori e divulgatori delle scienze, esperti di economia e geopolitica. L'evento in programma il 10 giugno sarà un momento di confronto alla ricerca di un punto di equilibrio tra le esigenze di pubblica informazione, riservatezza delle attività d'inchiesta e diritti dei cittadini sottoposti ad indagine. I giornalisti interessati a partecipare possono richiedere l'accredito inviando, entro le ore 16 di mercoledì 8 giugno, una e-mail a: ufficio.stampa@unimib.it. In ragione del limitato numero di posti e delle restrizioni Covid sono disponibili solo 15 accessi in presenza. Sarà possibile seguire l'evento in streaming collegandosi a questo link: https://unimib.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/unimib-it/meeting/download/3c6834a73fa8248f53ad1d5a69de5bba?siteurl=unimib-it&MTID=mb2ef7b06699d475f38c6e1b548b28f47 – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). sat/com 08-Giu-22 09:28