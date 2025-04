A Monreale annullata per lutto la 399^ edizione della festa del Crocifisso

MONREALE (PALERMO) (ITALPRESS) – In seguito alla tragica sparatoria della scorsa notte, che ha strappato alla vita tre giovani concittadini e ferito altri due, l’Amministrazione Comunale di Monreale ha preso “urgenti e dolorose decisioni”.

Il sindaco Alberto Arcidiacono, profondamente addolorato per la perdita di queste giovani vite, ha annunciato l’annullamento della 399^ edizione della Festa del Santissimo Crocifisso i cui eventi avrebbero preso il via questa sera.

“In un momento di così profondo dolore per la nostra comunità, ogni festeggiamento appare inopportuno e irrispettoso verso le vittime e le loro famiglie”, ha dichiarato il sindaco. In segno di lutto e di vicinanza ai familiari colpiti da questa immane tragedia, il Comune di Monreale proclamerà il lutto cittadino nei giorni in cui si svolgeranno le esequie.

Inoltre, l’Amministrazione Comunale ha deciso di farsi carico delle spese per i funerali dei tre giovani scomparsi, desiderando così offrire un concreto segno di solidarietà e sostegno alle famiglie in questo momento di sofferenza. “La nostra comunità è ferita nel profondo – ha aggiunto Arcidiacono -. Ci stringiamo con affetto alle famiglie colpite e ci impegniamo a fare tutto il possibile per supportarle in questo momento così difficile. La perdita di queste giovani vite è una ferita che segnerà per sempre la nostra città”.

L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini “a stringersi in un rispettoso silenzio e raccoglimento in memoria delle vittime”. Ulteriori dettagli sulle disposizioni del lutto cittadino sulla processione del simulacro del Santissimo Crocifisso che tradizionalmente si svolge il tre maggio, saranno comunicati nei prossimi giorni.

