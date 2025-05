A Monreale “Il Fuoco della Memoria” in ricordo di Falcone e Borsellino

MONREALE (PALERMO) (ITALPRESS) – Si è tenuto, presso il Cineteatro Imperia di Monreale, nel palermitano, un evento di straordinaria risonanza civica e culturale: la proiezione del toccante docufilm “Falcone e Borsellino. Il Fuoco della Memoria”.

Iniziativa promossa dall’assessore alla pubblica istruzione Patrizia Roccamatisi, che ha coinvolto attivamente le scuole e la cittadinanza in un commovente tributo ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli immortali della lotta alla mafia. Il docufilm, diretto da Ambrogio Crespi e scritto con il prezioso contributo di Maria Gabriella Ricotta, Antonio Blando e Luigi Sarullo, ha ripercorso con intensità le vite e il coraggio di Falcone e Borsellino, ma anche dei capitani Basile e D’Aleo, figure che hanno sacrificato la propria esistenza per i valori della giustizia.

La proiezione, che ha saputo esaltare il lato più virtuoso e ispiratore di queste figure eroiche, ha acceso un dibattito profondo e partecipato, soprattutto tra gli studenti presenti.

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali del Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, del Presidente del Consiglio Comunale, Marco Intravaia, e dell’Assessore all’Istruzione, Patrizia Roccamatisi.

Presenti fra gli altri in rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri il capitano Niko Giaquinta e il comandante stazione Antonio La Rocca. A seguire, un panel di illustri relatori ha arricchito il confronto: i Professori Antonino Blando e Angelo Cuva, che hanno portato il saluto del DEMS, e il magistrato Leonardo Agueci.

L’Assessore Roccamatisi ha sottolineato l’importanza dell’evento, rivolto in particolare alle nuove generazioni, con l’obiettivo di “alimentare la consapevolezza e la responsabilità collettiva nella costruzione di una società più giusta e libera dalla criminalità”. In quest’ottica, i rappresentanti del Dems hanno proposto “di tornare a incontrare gli studenti di Monreale per presentare i corsi di studio e le attività svolte in collaborazione con le Forze dell’ordine a tutela della legalità e di contrasto di ogni forma di criminalità”.

La partecipazione entusiasta di studenti, cittadini e associazioni ha testimoniato “l’urgente bisogno di mantenere viva la fiamma della memoria e dell’impegno civile in un territorio come la Sicilia, che porta ancora le cicatrici della storia della lotta alla mafia”, è stato sottolineato.

– Foto Ufficio stampa Dems-Conune di Monreale –

(ITALPRESS)