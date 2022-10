A Napoli l’ultima tappa del tour di glo per lanciare il nuovo Hyper X2

NAPOLI (ITALPRESS) – Si chiude oggi a Napoli il tour italiano organizzato da glo per lanciare il nuovo dispositivo Hyper X2. Cinque tappe animate da festeggiamenti a base di dj set, scenografie spettacolari, laser show e dalla grande musica italiana, ospitate in cinque importanti città italiane: Milano, Roma, Catania, Bari e Napoli. Una grande festa da nord a sud che ha portato tra il pubblico non solo il nuovo dispositivo di casa glo, ma anche la filosofia di questo innovativo brand di BAT Italia: la voglia di condividere momenti speciali e di viverli ciascuno a modo proprio. Personaggi di spicco del panorama musicale italiano contemporaneo hanno animato le serate glo: da Achille Lauro, che da una piattaforma galleggiante adibita a palcoscenico ha infiammato le rive della Darsena milanese, alla coppia Baby K – Fred De Palma. I due hanno fatto ballare la community di glo con le hit più famose a Roma, Catania, Bari e Napoli e, insieme a Lazza e Rose Villain, hanno realizzato il format social musicale glo TM "More than music". Gli eventi, aperti alla community di glo, sono stati un momento di condivisione importante per il brand, per esprimere al meglio i propri valori e la propria essenza. Protagonista assoluto delle serate glo Hyper X2, un dispositivo completamente nuovo, dal design leggero ed ergonomico, pensato per regalare un'esperienza di utilizzo ancora più semplice. "Siamo molto contenti di aver celebrato il nostro brand e il nuovo glo Hyper X2 con questi eventi davvero coinvolgenti ed emozionanti. La risposta del pubblico è stata assolutamente positiva, abbiamo riscontrato un grande entusiasmo ad ogni tappa. Oggi diventa fondamentale poter incontrare fisicamente la propria community, per vivere e condividere esperienze coinvolgenti e uniche – commenta Antonino Grosso, Head of Brand & Consumer Activation di BAT Italia – Con glo Hyper X2 abbiamo lanciato sul mercato un prodotto ancor più innovativo e facile da usare, che migliora l'esperienza di utilizzo senza rinunciare al design e allo stile". Il nuovo glo Hyper X2 è il modello più piccolo, leggero e compatto della gamma. Il risultato è un prodotto che offre una doppia modalità di utilizzo attraverso due pulsanti, Standard e Boost, che permettono di regolarne l'intensità in modo ancora più semplice. glo Hyper X2 è disponibile in 7 proposte cromatiche differenti: bianco e oro, nero e rosso, verde, kaki, arancione, blu, nero. – foto ufficio stampa MSL – (ITALPRESS). fsc/com 28-Ott-22 17:32