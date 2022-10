A Natale il panettone al cioccolato e i torroncini Fiasconaro-Dolce&gabbana

PALERMO (ITALPRESS) – La tradizione pasticciera siciliana di Fiasconaro torna a intrecciarsi con lo stile di Dolce&Gabbana in due nuove, golose prelibatezze: il Panettone al Cioccolato e i Torroncini, creazioni dolciarie tipiche della tavola in festa.

Ingredienti comuni di questo straordinario connubio di gusto sono il rispetto della tradizione e il coraggio di sperimentare, la ricerca della perfezione e l’amore per il prodotto artigianale interamente Made in Italy. Accanto alla straordinaria qualità delle materie prime, spicca la creatività delle confezioni in latta che custodiscono i dolci come tesori preziosi: il carretto siciliano, le maioliche, il teatro dei pupi e le primizie tipiche dell’isola diventano i protagonisti delle coloratissime confezioni intrise dell’estro di Dolce&Gabbana. Un’offerta creativa in continua evoluzione, anno dopo anno.

Il Panettone al Cioccolato. La nuova versione del tipico dolce milanese delle feste mette in primo piano il cioccolato nelle sue due varianti più amate, fondente e al latte, ed è arricchita dalla pasta di arancia e dalla caratteristica scarpatura a croce che ne adorna la superficie. Il nuovo panettone è racchiuso in una latta dall’inedita creatività, ispirata ai colori caleidoscopici delle maioliche siciliane.

I Torroncini. Immancabili, dolci indulgenze nel periodo festivo in Sicilia, i torroncini sono piccole delicatezze perfette per assaporare tutto il gusto dell’isola in un solo morso. I nuovi Torroncini morbidi alle Mandorle di Avola e Pistacchio di Sicilia della Collezione Dolce&Gabbana e Fiasconaro sono ricoperti di cioccolato fondente, al latte, all’arancia e al limone, e sono racchiusi in splendide latte di tre diversi formati (150g, 250g e 500g) arricchite dai decori tipici del carretto siciliano e geometrie ispirate ai mosaici bizantini di Palermo.

I nuovi prodotti si aggiungono alla collezione consolidata con alcune novità grafiche: Il Panettone al Pistacchio di Sicilia; il Panettone agli Agrumi e allo Zafferano di Sicilia; il Panettone alle Nocciole di Sicilia con crema alla Manna morbida da spalmare; il Panettone alle Mandorle di Sicilia; il Panettone tradizionale con vino perpetuo Vecchio Samperi; il Panettone alle Castagne Glassate e al Gianduia; le creme. I prodotti sono in vendita su world.dolcegabbana.com/food-beverage e in selezionati punti vendita gourmet in Italia e all’estero.

