A Palermo danni per il forte vento, alberi abbattuti e disagi

PALERMO (ITALPRESS) – E’ iniziata la conta dei danni a Palermo in seguito al forte vento di scirocco che ha soffiato sulla città fin dalla serata di giovedì e per tutta la notte. Segnalati numerosi interventi di Polizia e Vigili del Fuoco, oltre quaranta in tutto, chiamati dai cittadini per mettere in sicurezza le aree più colpite. In particolare, intorno all’una di notte in via Libertà, nei pressi dell’ingresso del Giardino Inglese, un albero per via delle forti raffiche è stato totalmente sradicato alla base e si è abbattuto su un palazzo che ospita dei negozi, colpendo a sua volta un palo della luce. Sono intervenute le forze dell’ordine insieme al personale del comune per evitare che potesse sfondare le vetrine. Il tronco è stato successivamente rimosso e portato via con un camion. In tutto il centro storico, in particolare in corso Vittorio Emanuele all’altezza di Palazzo Reale, numerosi i rami volati via dagli alberi e finiti per strada, col rischio di essere colpiti per i passanti.

Diverse carreggiate sono state invase da rami e foglie, per alcune ore via Dalla Chiesa è stata interdetta al traffico veicolare per via di un albero che si è abbattuto coprendo tutto il manto stradale. In corso un intervento straordinario per rimuovere tutti gli ostacoli alla viabilità. Alberi caduti anche in via Dante. E ancora, diversi monopattini elettrici delle varie società erogatrici del servizio sono finiti a terra, alcuni trascinati per diversi metri dalla forza del vento. Degli alberi sono stati piegati fino a lambire delle automobili a piazza Indipendenza, mentre più di un cartello stradale è stato divelto, come nel caso della cartellonistica mobile nei pressi dell’inizio dell’isola pedonale all’altezza della Cattedrale.

– foto xd7 –

(ITALPRESS).