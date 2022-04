A Palermo la Real Casina Cinese si rifà il look, 2 milioni dalla Regione

PALERMO (ITALPRESS) – Due finanziamenti da un milione di euro ciascuno sono stati destinati dall’assessorato regionale dei Beni culturali, su volontà dell’assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà, al finanziamento di due importanti progetti di restauro e riqualificazione di uno dei più suggestivi e originali complessi monumentali della Sicilia: la Reale Casina Cinese di Palermo, nota a tutti come Palazzina Cinese. I progetti hanno come obiettivo un importante lavoro di risistemazione dell’edificio e dell’area circostante.

La progettazione, condotta con metodi di modellazione BIM (Building Information Modeling), sarà realizzata dal personale tecnico della Soprintendenza dei Beni culturali di Palermo, guidata da Selima Giorgia Giuliano.

“Si tratta di due interventi particolarmente significativi – sottolinea l’assessore dei Beni culturali, Alberto Samonà – che restituiscono decoro e prestigio museale a uno dei luoghi-simbolo di Palermo, ingiustamente tenuto ai margini della proposta turistico-culturale della città. La Palazzina cinese e il giardino circostante rappresentano, infatti, un unicum su cui puntare per valorizzare anche l’attiguo museo etnoantropologico ‘Pitrè’, luogo fortemente rappresentativo dell’identità culturale della Sicilia”.

Dei due progetti finanziati, uno riguarda il restauro della Casina Cinese e prevede il recupero delle decorazioni pittoriche dei prospetti, la sistemazione degli infissi, sia esterni che interni, alcuni dei quali presentano raffinati meccanismi di apertura, il recupero della “Sala dei venti”, che attualmente è esclusa dal percorso di visita, il restauro della cancellata esterna, caratterizzata dalla presenza di numerosi campanelli metallici, da cui deriva la storica denominazione “Villa delle campanelle”; a questo va aggiunto il restauro degli apparati decorativi interni (tessili e pittorici) e di alcuni elementi di arredo, nonchè l’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua meteorica dalle terrazze.

Un secondo progetto riguarda la riqualificazione dei Padiglioni dei Cacciatori della Real Casina Cinese da adibire a servizi collettivi e di biglietteria. “Questo secondo intervento – evidenzia la Soprintendente Selima Giorgia Giuliano – è particolarmente significativo perchè risolverà l’annosa problematica determinata dall’attuale assenza di una struttura dedicata alla biglietteria, consentendo di raggiungere un adeguato standard di fruizione museale”.

Previsto, inoltre, il ripristino del cancello dell’ingresso monumentale, con particolare attenzione alla riqualificazione del viale, alla sua illuminazione e alla sistemazione dei giardini lungo il percorso.

Lo straordinario edificio, immerso nel Parco della Favorita, venne scelto nel 1799 dai sovrani borbonici, Ferdinando IV e Maria Carolina d’Austria, in fuga da Napoli, come una delle loro residenze preferite in Sicilia. Costruito a partire dal 1790 per il barone Benedetto Lombardo e Lucchese, su progetto dell’architetto Giuseppe Venanzio Marvuglia, l’edificio assunse con i Borbone, sempre sotto la guida del Marvuglia, la veste emblematica del passaggio dalla cultura estetica tardo- barocca alle linee sobrie del neoclassicismo, coniugando in un’elegante sintesi, il meraviglioso e l’esotico.

