A Palermo l’assessore Ferrandelli aggredito in un bar, Schifani “Violenza intollerabile”

PALERMO (ITALPRESS) – L’assessore all’Emergenza abitativa del comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli, ha subito un’aggressione dopo essere intervenuto per aiutare un titolare di un bar.

“Inaccettabile l’inaudita violenza che ormai si vive quotidianamente in città, e che oggi ha visto vittima anche l’assessore Ferrandelli, esprimiamo la nostra solidarietà a lui come a tutti coloro che sono stati presi di mira negli ultimi giorni – afferma la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami -. Ci auguriamo davvero che il dialogo con il governo nazionale avviato dal sindaco di Palermo, porti a risultati concreti sul fronte della sicurezza, perché ormai si sta raggiungendo il limite”.

“E’ solo l’ennesimo episodio in una città che sembra allo sbando, serve un piano straordinario che preveda una maggiore presenza delle forze dell’ordine e dunque un più serrato controllo del territorio, siamo molto allarmati bisogna frenare questa deriva e ridare serenità ai cittadini” conclude Badami.

LA SOLIDARIETA’ DI SCHIFANI E LAGALLA

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, condanna con la massima fermezza il grave episodio di violenza avvenuto a Palermo. “Esprimo a Ferrandelli, così come al titolare dell’esercizio commerciale interessato – dice Schifani – la mia più sincera vicinanza e solidarietà personale e istituzionale. Quanto accaduto è sintomo di un clima di crescente intolleranza e aggressività che non può e non deve trovare spazio nella nostra città. Le istituzioni, tutte, hanno il dovere di reagire con determinazione, assicurando il pieno sostegno alle forze dell’ordine affinché i responsabili siano rapidamente identificati. La Sicilia non può essere ostaggio della violenza. Serve un impegno corale, serio e continuo, per garantire sicurezza e legalità ai cittadini e alle persone che, come l’assessore Ferrandelli, svolgono quotidianamente il proprio ruolo con senso di responsabilità e spirito di servizio”.

“A nome mio e dell’intera Giunta comunale, esprimo ferma condanna nei confronti di quel gruppo di vigliacchi che ha scatenato la rissa all’esterno di un bar di via Alloro. Al titolare dell’esercizio e all’assessore Fabrizio Ferrandelli, entrambi rimasti coinvolti, ho personalmente, una volta raggiunto il posto, rivolto la mia vicinanza e solidarietà e auspico che le indagini riescano a individuare in tempi brevi i responsabili di questo gesto che non può ammettere giustificazioni”. Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla.

LE PAROLE DI GALVAGNO

“Desidero manifestare tutta la mia personale vicinanza e solidarietà al commerciante del bar di via Alloro e all’assessore Fabrizio Ferrandelli, emtrambi oggetto di un’aggressione nel centro storico di Palermo: un atto vile che condanniamo senza appello. Quello di oggi è l’ultimo episodio di una lunga serie di violenze che sta interessando il capoluogo siciliano ed altre grandi città italiane. Una preoccupante ed ingiustificata recrudescenza che va assolutamente fermata”. Lo afferma il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno.

