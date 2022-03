A Palermo missione multisettoriale con le imprese lituane

PALERMO (ITALPRESS) – Oltre 50 tra aziende baltiche e di diverse province dell’Isola sono già pronte a incontrarsi per dare avvio a nuove relazioni commerciali e a nuovi progetti comuni. Numerosi i settori di interesse: dalla logistica e trasporti all’agroalimentare, dall’Ict ai materiali per l’edilizia, dalla moda alla cosmetica. Tutto è pronto, a Palermo, per la “Lithuania to Sicily – Missione incoming multisettoriale di imprese lituane in Sicilia”, la missione organizzata da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, in collaborazione con la Vilnius Chamber of Commerce, l’Ambasciata della Lituania in Italia, il Consolato della Lituania in Sicilia, il distretto Digitech/Fintech della Lituania InfoBalt Lithuania, e patrocinata da Regione siciliana, Comune di Palermo, Unioncamere Sicilia e MAIR Unipa, che si terrà dal 30 marzo al 3 aprile.

Promozione e sviluppo delle imprese lituane, opportunità di collaborazione fra aziende locali e baltiche, incontri di approfondimento sui reciproci mercati, opportunità di crescita internazionale e B2B sono solo alcuni degli obiettivi della missione che prevede mercoledì 30 l’arrivo della delegazione lituana; giovedì 31, dalle 10 alle 12,30, il Business Forum e, dalle 14 alle 18, gli incontri B2B che si terranno presso la sede di Sicindustria in via XX Settembre 64, a Palermo; e il primo di aprile le visite aziendali oltre a ulteriori incontri commerciali tra le imprese. “La Lituania – afferma Nino Salerno, delegato di Sicindustria/Een per l’internazionalizzazione – è situata in un’area strategica e di snodo fra paesi baltici, Scandinavia, centro ed est Europa. Ha 6 Free Trade Zones nei centri economici del Paese e rappresenta un contesto estremamente favorevole allo sviluppo degli affari. E’ per questo che siamo entusiasti di accogliere la delegazione baltica e siamo certi che da questi incontri scaturiranno importanti opportunità per le nostre imprese”.

(ITALPRESS).