A Palermo sgomberato Palazzo La Rosa, assegnate le nuove abitazioni

PALERMO (ITALPRESS) – Dopo 13 anni di occupazione da parte di otto famiglie, oggi è stato sgomberato Palazzo La Rosa, immobile che si trova in via Alloro e di proprietà del Comune di Palermo. Le operazioni sono state eseguite dal personale degli assessorati al Patrimonio e alla Legalità e all’Emergenza abitativa, con l’ausilio della polizia municipale. A sei delle otto famiglie che occupavano l’immobile comunale (in totale 21 persone compresi minori) e regolarmente iscritte alla lista dell’emergenza abitativa, sono state già assegnate le nuove abitazioni che si trovano in vicolo Placido Viola.

“Sono soddisfatto dell’operazione terminata – ha detto il sindaco Roberto Lagalla che ha voluto essere presente all’assegnazione delle abitazioni agli aventi diritto – che è frutto di un intenso e lungo lavoro che ha fatto in modo che si arrivasse al risultato di oggi in modo ordinato e di questo ringrazio i due assessorati coinvolti e la Polizia municipale. Abbiamo riacquisito al patrimonio comunale lo storico Palazzo La Rosa. Lo abbiamo fatto per ripristinare legalità e funzionalità di un edificio che, dopo i necessari lavori di recupero, ospiterà uffici del Comune. Ma lo abbiamo fatto non senza senso di giustizia ed equilibrio sociale. Gli occupanti aventi diritto ad un alloggio di residenzialità popolare sono stati accompagnati in nuove abitazioni, grazie all’impegno che l’amministrazione ha posto in maniera attenta al ripristino delle assegnazioni di immobili. Basti pensare che negli ultimi 14 mesi sono stati assegnati agli eventi diritto presenti nella graduatoria aggiornata più di 100 immobili, a fronte di una media di 8, 10, massimo 15 che si era registrata fino al 2022″.

Per l’assessore all’Emergenza abitativa, Fabrizio Ferrandelli, “l’amministrazione ha mantenuto la promessa di rientrare in possesso dell’immobile destinato adesso ad usi istituzionali e garantito un tetto sicuro a quelle famiglie che ne avevano diritto”. L’assessore al Patrimonio e alla Legalità Brigida Alaimo, sottolinea che l’amministrazione “ha scelto la strada della fermezza, perché crediamo che il rispetto delle regole sia la base su cui costruire una città più giusta, più sicura e più ordinata. Restituire questi spazi alla collettività è un dovere, non solo amministrativo ma anche etico. Ringrazio la Polizia Municipale per l’efficienza dimostrata durante l’operazione. Questa azione si inserisce nel solco tracciato a livello nazionale. Continueremo ad agire con determinazione per liberare la città dagli abusi e restituire ordine e dignità agli spazi comuni”.

– foto ufficio stampa Comune di Palermo –

(ITALPRESS).