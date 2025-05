A Palermo ultimi giorni di visita per la mostra sull’archeologia industriale

ROMA (ITALPRESS) – Ultimo fine settimana per visitare la mostra “Archeologia industriale. Taccuini di viaggio nei luoghi obsoleti della produzione industriale”, inserita nel programma della “Settimana delle Culture” e ospitata nella sede di AMG Energia, in via Tiro a Segno 5, a Palermo.

Domani e domenica (orari 10-13 e 15-18) nel museo delle Officine del gas sarà ancora possibile visitare l’esposizione dei “taccuini di viaggio” che riproducono i luoghi dell’archeologia industriale della città realizzati dal gruppo Palermo/Sketchcrawl.

Si tratta di circa cento disegni ad acquerello e altre tecniche pittoriche realizzati dagli “sketchers” (disegnatori di schizzi dal vero) nel 2024 durante un “viaggio” che ha toccato le Officine del gas di via Tiro a Segno, la Chimica Arenella di via Monsignor Pottino, le fornaci Maiorana di via Cardinale Rampolla, il Mulino Sant’Antonino di piazza Sant’Antonino, la fabbrica di Conserve Benigno di piazzetta dei Bianchi.

Il percorso che conduce alla mostra, il cui ingresso è libero, consente di entrare all’interno dell’area di via Tiro a Segno, sito di archeologia industriale ancora oggi operativo in quanto sede di AMG Energia (la società partecipata del Comune che si occupa di energia, distribuzione gas e pubblica illuminazione) dove, tra le altre infrastrutture, sono ancora presenti tre gasometri, i carri ponte per il trasporto del carbone e i forni per la produzione del gas manifatturato.

– Foto ufficio stampa Amg –

(ITALPRESS)