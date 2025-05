A Palermo un convegno sul ruolo dei Consoli onorari. Palmigiano “Fondamentale per la cooperazione”

PALERMO (ITALPRESS) – In un contesto internazionale in continua evoluzione, i consoli onorari rappresentano un punto di raccordo essenziale tra i popoli, contribuendo a rafforzare relazioni istituzionali, favorire lo scambio tra culture diverse e generare opportunità tangibili nei settori della cultura, dell’economia e della diplomazia territoriale. A questo tema è stato dedicato il convegno “Il console onorario: ruolo, responsabilità e utilità nel mondo contemporaneo”, che si è svolto questa mattina a Palermo, nella sede di Palazzo Chiaramonte Steri. L’evento, promosso dal Corpo Consolare di Palermo in collaborazione con l’università e accreditato dagli ordini professionali di avvocati, commercialisti e giornalisti, ha riunito diplomatici, accademici ed esperti per riflettere sul significato contemporaneo del ruolo consolare onorario, alla luce delle trasformazioni politiche, sociali ed economiche globali.

Tra gli interventi, quello dell’avvocato Alessandro Palmigiano, console onorario della Repubblica di Lituania per la Sicilia, che ha condiviso la propria esperienza sviluppata in oltre sedici anni di incarico. Il suo contributo si è concentrato sugli aspetti giuridici e pratici della funzione consolare, evidenziando come essa si sia evoluta in una forma moderna di diplomazia di prossimità, ponte tra istituzioni, culture e sistemi economici. “In un mondo in rapida trasformazione, il ruolo dei consoli onorari si conferma fondamentale per promuovere la cooperazione internazionale – ha detto Palmigiano -, facilitare il dialogo interculturale e creare opportunità concrete nei settori culturale, economico e istituzionale. Il nostro lavoro mira a creare connessioni favorendo lo sviluppo di progetti concreti tra territori e comunità”.

Nel corso del suo mandato, Palmigiano ha avviato numerose iniziative, tra cui il gemellaggio tra Palermo e Vilnius, il sostegno a collegamenti diretti tra Sicilia e Lituania e il rafforzamento dei rapporti economici bilaterali, contribuendo in modo significativo a una diplomazia orientata alla cooperazione concreta.

La giornata ha visto la partecipazione di figure di spicco del panorama diplomatico, tra cui il segretario generale del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ambasciatore Riccardo Guariglia, l’ambasciatrice d’Irlanda in Italia, Patricia O’Brien, l’ambasciatrice del Burkina Faso, Cyrille Ganou Badolo, il capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, ministro Bruno Antonio Pasquino con la consigliere Alessandra Moschitta, capo dell’Ufficio Il del cerimoniale diplomatico. Nel corso del convegno, numerosi gli interventi. La giornata si è aperta con l’introduzione del rettore, Massimo Midiri, i saluti istituzionali di Antonio Di Fresco, decano corpo consolare di Palermo, Edy Tamajo, Roberto Lagalla, Massimo Motisi e Debora Gagliardi. Tra i relatori anche Antonello Miranda, direttore del Centro studi avanzati A.S.Cent., Federico Cosenz, console onorario del Granducato del Lussemburgo e Davide Farina, console onorario della Repubblica di Polonia

– foto ufficio stampa Corpo consolare Palermo –

(ITALPRESS).