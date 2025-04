A Palermo una mostra fotografica su Piersanti Mattarella

PALERMO (ITALPRESS) – Un percorso tra pubblico e privato del Presidente della Regione Siciliana che cambiò un’epoca. Quasi duecento fotografie, la maggior parte delle quali inedite, che ritraggono Piersanti Mattarella, ucciso il 6 gennaio 1980, sotto gli occhi della moglie Irma e dei figli, Bernardo e Maria, per celebrare il 90esimo compleanno del politico dalle “carte in regola”. La mostra fotografica, “Il sogno spezzato – L’orizzonte politico e familiare di Piersanti Mattarella”, che include anche testi e video di Giovanni Grasso, biografo di Piersanti Mattarella, apre al pubblico domani (16 aprile).

Sarà la sua capo di gabinetto Maria Trizzino a inaugurare questo pomeriggio, alle 17, a Villa Zito, la mostra curata dalla Fondazione Sicilia, con il coordinamento generale di Sergio Intorre ed Elvira Terranova e la collaborazione di Bernardo Mattarella. Le fotografie esposte sono state selezionate dagli album della famiglia e ripercorrono nel tempo la formazione di Piersanti Mattarella, il suo ingresso in politica, la sua ascesa al vertice del Governo regionale e, in generale, la sua brillante carriera politica, ma anche la sua dimensione umana e familiare, attraverso le immagini che lo ritraggono con il padre, la madre, i fratelli, la moglie, i figli, gli amici, che gli sono accanto durante tutto il suo percorso, contribuendo a delinearne un ritratto a tutto tondo. Saranno esposti anche oggetti personali custoditi dalla vedova di Piersanti Mattarella, Irma Chiazzese.

Oltre agli apparati didattici che articolano la narrazione attraverso le sale, l’esposizione è completata da diversi oggetti particolarmente significativi appartenuti a Piersanti Mattarella, dalle prime pagine originali di alcuni quotidiani, a partire dal 6 gennaio del 1980 e dei giorni successivi e da alcune

opere d’arte che lo ritraggono, tra le quali spiccano un dipinto e una litografia di Renato Guttuso, che tracciano una linea ideale tra la vita e la morte.

La mostra, realizzata con il contributo di Unicredit, è stata voluta dalla Presidente della Fondazione Sicilia, Maria Concetta di Natale: “La Fondazione Sicilia è orgogliosa di avere realizzato la mostra fotografica su Piersanti Mattarella – afferma la Presidente – riportando così

all’attenzione generale una figura di uomo, politico e amministratore che ancora oggi costituisce un modello di riferimento per l’intera società civile. In particolare, ed è uno dei nostri obiettivi primari, per i giovani che, rispetto alla

generazione precedente, hanno avuto meno opportunità di conoscerlo, ma che troveranno in lui quegli ideali etici e morali oggi sempre più difficili da reperire”.

L’esposizione, a ingresso gratuito dal 16 aprile, è stata realizzata nell’ottica del recupero della memoria dell’operato politico di Piersanti Mattarella e della sua visione della Sicilia, estremamente moderna e attuale. E’ stata pensata soprattutto per i giovani, perchè possano condividere con i più grandi la conoscenza di una storia di onestà, coraggio e alti valori civili. La mostra sarà visitabile dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 18, con apertura straordinaria il 20 e 21 aprile, domenica di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo.

