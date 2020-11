A Roma gratis l’uso dei monopattini “Voi” per gli operatori sanitari

ROMA (ITALPRESS) – Anche a Roma, come a Milano, gli operatori sanitari, i medici di base, gli infermieri, il personale ospedaliero avranno a disposizione gratuitamente minuti illimitati per l'utilizzo della flotta di monopattini elettrici di Voi Technology. In questo modo, l'operatore svedese che offre servizi di micromobilità, con l'iniziativa "Voi 4 Heroes", vuole supportare chi è in prima linea per fronteggiare l'emergenza Covid. L'offerta è valida dall'inizio della settimana ed è disponibile sul sito web www.voiscooters.com/it/voi-4-discounts/. I monopattini Voi stazioneranno nelle aree nevralgiche della città, presso le stazioni di trasporto pubblico, vicino agli ospedali, offrendo così ai cittadini, e soprattutto al personale medico, un mezzo di spostamento sicuro, facile e accessibile. Voi è anche impegnata in campagne volte a sensibilizzare i propri utenti sull'importanza dell'igiene, invitandoli a lavarsi le mani prima e dopo l'uso del monopattino e a rispettare le distanze nel traffico cittadino. Verrà aumentata anche la frequenza delle operazioni di manutenzione per sanificare con regolarità i mezzi, e in particolar modo il manubrio. (ITALPRESS). abr/com 06-Nov-20 09:48