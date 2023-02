A Sanremo Al Bano, Ranieri, Morandi. Fedez contro viceministro Bignami

SANREMO (ITALPRESS) – L'ironia che trasforma il caso Blanco in un assist per una perfetta apertura. La standing ovation dell'Ariston per la prima esibizione in trio di Morandi-Al Bano-Ranieri. Una nuova co-conduttrice, la "belva" più che emozionata Francesca Fagnani ("Ho fatto un paio di chiamate per avere dei consigli: una a Ciuri e l'altra a Drusilla Foer"), molto diversa da Chiara Ferragni che tornerà per la serata finale. Dopo una prima serata da record per ascolti e share, Amadeus tenta il bis nella seconda serata del 73° Festival di Sanremo il cui palco "va coccolato, tenuto pulito perché tutto succede qui", come ricorda Morandi arrivando ironicamente sul palco con una scopa perché, dice, "c'è ancora qualche petalo". Sono star Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi, stavolta in versione cantante. I tre "campionissimi" di casa nostra inanellano una serie dei loro successi scatenando gli applausi del pubblico in sala È una serata in cui c'è spazio per il messaggio di Pegah, italiana di origine iraniana, che denuncia la negazione dei diritti in Iran al grido di "Donna, vita, libertà". "In Iran non avrei potuto essere così vestita e truccata e non avrei potuto parlare da un palcoscenico. Come molti ragazzi del mio paese ho deciso di dare voce a una generazione cresciuta sotto un regime di terrore e depressione. Come si può chiamare un posto dove il regime uccide anche i bambini?", si chiede Pegah Moshir Pour che ricorda Mahsa Amini, il cui omicidio da parte della polizia morale perché non indossava correttamente il velo, ha dato origini alle proteste ancora in atto. C'è spazio anche per "Baraye", canzone di Shervin Hajipur scritta mettendo insieme i messaggi dei ragazzi venendo arrestato e zittito sui social, recitata da Pegah Moshir con Drusilla Foer. Sul fronte ospiti Nek e Renga fanno scatenare il pubblico in piazza Colombo, mentre Fedez, collegato con il Teatro Ariston dalla nave, canta: "Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler". E ancora "Purtroppo l'aborto è un diritto sì, ma non l'ho detto io, l'ha detto un ministro". Straccia la foto del viceministro Bignami vestito da gerarca e si prende ogni responsabilità perché "in nome dell'articolo 21" non ha sottoposto il testo preventivamente alla Rai. I Black Eyed Peas guidati da Will I.M. fanno ballare l'Ariston, ringraziano l'Italia e "lo zio Tony Renis" chiudendo l'esibizione con "Simply the best". Il monologo di Francesca Fagnani è scritto con alcuni ragazzi detenuti nel carcere minorile di Nisida: "Vogliamo che la gente sappia che non siamo animali, non siamo bestie". La Fagnani punta i riflettori sul valore della scuola. "Se chiedi cosa cambieresti della tua vita? Rispondono "Sarei andato a scuola". Solo tra i banchi puoi intravedere una vita alternativa. La scuola però l'hanno abbandonata nessuno li ha mai cercati: né i presidi, né gli assistenti sociali", sottolinea la giornalista. "Lo Stato non può vivere solo nella repressione, dovrebbe garantire pari opportunità, dovrebbe essere più attraente, più sexy della criminalità". In platea, salutata da Amadeus, anche la pattinatrice olimpionica Francesca Lollobrigida, pronipote di Gina. Naturalmente c'è anche la musica dei 14 concorrenti in gara. Apre Will e, via via, tra un ospite e l'altro si esibiscono nell'ordine Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, Lda e Paola e Chiara. -foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). xg8/mgg/red 09-Feb-23 01:05