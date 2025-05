A Siracusa primo laboratorio ospedaliero in Sicilia per preparazione di cannabis medicinale

SIRACUSA (ITALPRESS) – L’Asp di Siracusa ha istituito nella Farmacia dell’ospedale Umberto I, diretta da Debora Sgarlata, il Laboratorio di galenica non sterile per la preparazione di preparati magistrali a base di cannabis per uso medico.

Si tratta del primo Laboratorio attivato in Sicilia tra le Aziende sanitarie in linea con il decreto assessoriale 18/2020 e le norme del Ministero della Salute. I preparati di cannabis sono disponibili a carico del Sistema sanitario regionale su prescrizione dei medici specialisti dell’ASP afferenti alle Unità operative Terapia del dolore di Siracusa e Neurologia dell’ospedale Muscatello di Augusta.

“Da sempre impegnata nell’innovazione farmaceutica e nella cura personalizzata dei pazienti – spiega il direttore della Farmacia ospedaliera Debora Sgarlata – l’Unità di Farmacia del presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa ha predisposto, in ottemperanza al Decreto Assessoriale numero 18 del 17 gennaio 2020 l’avvio delle attività del Laboratorio nel quale, nel rispetto delle norme di buona preparazione della farmacopea ufficiale, vengono allestite ripartizioni semplici, quali cartine o capsule apribili e, per quanto riguarda le preparazioni di Cannabis in olio per uso orale, mediante il metodo per diluizione che semplifica il processo”.

“Il nuovo servizio rappresenta un passo significativo nella cura di pazienti con dolore cronico refrattario ad altri trattamenti – dichiara il direttore generale dell’ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone -. L’attivazione del Laboratorio aziendale e la sua progressiva messa a regime di un servizio in atto erogato da alcune farmacie del territorio, non solo arricchisce l’offerta terapeutica dell’ASP di Siracusa, ma aumenta anche la possibilità di trattamenti personalizzati e adeguati alle esigenze dei pazienti, offrendo numerosi vantaggi, dalla ottimizzazione dei costi, ad un attento monitoraggio mediante gestione informatizzata delle prescrizioni e delle erogazioni in collaborazione con i clinici prescrittori, ad un maggiore controllo sull’appropriatezza e ad una maggiore sicurezza e tutela nella gestione dei preparati a base di cannabis ad uso medico”.

– Foto Ufficio stampa Asp Siracusa –

(ITALPRESS)