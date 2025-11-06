A SMAU Milano startup e PMI innovative siciliane

MILANO (ITALPRESS) – Venti Startup e PMI innovative siciliane hanno partecipato a SMAU Milano, appuntamento di riferimento sull’innovazione dove domanda e offerta di tecnologie e servizi avanzati s’incontrano, che si è svolto nel capoluogo lombardo il 5 e 6 novembre. Le aziende hanno partecipato grazie all’iniziativa del Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana e sono state selezionate tramite un avviso pubblico.

“Noi abbiamo un programma di internazionalizzazione delle imprese – ha detto Maria Pia Bottino del Dipartimento delle Attività Produttive di Regione Siciliana – che portiamo avanti attraverso un portale dedicato chiamato export.regione.sicilia.it. Queste imprese vengono selezionate per partecipare alle fiere internazionali. In questo caso sono state selezionate per presenziare all’importante appuntamento milanese. Speriamo che tutte le aziende abbiano incontrato gli investitori giusti per crescere economicamente e per fare crescere il territorio siciliano”. Il portale di Regione Siciliana, nato nel 2023, è stato pensato proprio per dare modo alle aziende siciliane di sviluppare un percorso di apertura internazionale.

A SMAU le 20 Startup e PMI innovative hanno presentato i loro prodotti e servizi che spaziano fra diversi settori: dalla salute e digital health alla sostenibilità ed economia circolare, dal turismo ai servizi per l’ambiente, dalla manutenzione predittiva in ambito industriale ai servizi sociali alla cybersicurity.

“Quest’anno – ha detto ancora Maria Pia Bottino – abbiamo anche raccontato alle nostre aziende la strategia dell’innovazione di Regione Siciliana che è un documento strategico di cui si dotano tutte le Regioni che individua i settori prioritari d’investimento e le traiettorie di sviluppo su ognuno di questi settori. E’ sicuramente una una strategia importante che aiuta, in questo caso la Regione Siciliana, a finalizzare meglio la spesa per l’innovazione e quindi le risorse economiche per una crescita intelligente”.

