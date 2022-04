TAORMINA (MESSINA (ITALPRESS) – Sabato 30 aprile a Taormina “Sound of Peace”, il concerto di beneficenza per l’Ucraina.

Durante l’evento saranno raccolte donazioni volontarie a favore degli aiuti umanitari della Croce Rossa Italiana in Ucraina.

“Sound of Peace” è il concerto per evocare la pace tra Ucraina e Russia. Si svolgerà al Teatro antico di Taorminam ed è patrocinato dal Consolato della Lituania per la Regione Siciliana e dal Comune di Taormina e sponsorizzato, tra gli altri, dallo studio legale Palmigiano e Associati. Per l’occasione, artisti di fama mondiale come il violinista lituano Gidon Kremer, il pianista ucraino Alexey Botvinov, il compositore lituano Gediminas Gelgotas, la lituana New Ideas Chamber Orchestra (NICO) e l’Orchestra a Plettro Città di Taormina si riuniranno sul palco del Teatro greco per eseguire un ampio repertorio di musica classica e moderna e dimostrare, ancora una volta, che la musica non conosce confini e nazionalità e ripudia ogni forma di violenza. “Questo concerto – spiega Alessandro Palmigiano, Managing partner dello studio legale Palmigiano e Associati – doveva svolgersi ad aprile nel Teatro dell’Opera di Kiev, ma la guerra non lo ha permesso. Riprogrammare quindi questo evento, era quindi un atto dovuto, soprattutto alla luce di quanto sta accadendo, e si carica di nuovi significati, in cui la Sicilia e la Lituania abbracciano simbolicamente il popolo ucraino attraverso un mezzo universale: la musica”.

L’evento, aperto al pubblico fino ad esaurimento posti, è gratuito e saranno raccolte donazioni volontarie a favore degli aiuti umanitari della Croce Rossa Italiana in Ucraina.

(ITALPRESS).