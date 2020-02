A Verona torna Innovabiomed, network place per il settore biomedicale

VERONA (ITALPRESS) – Intelligenza artificiale, robotica, digital health, big data, decellularizzazione e oncologia di precisione: sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso della seconda edizione di Innovabiomed "The network place for medical industry", in programma martedi' 10 e mercoledi' 11 marzo prossimi al Centro Congressi Palaexpo di Veronafiere. L'evento, dedicato all'incontro e al confronto fra gli esperti della produzione di dispositivi medici, i professionisti e i ricercatori del settore biomedicale, e' organizzato da Veronafiere in collaborazione con distrettobiomedicale.it. Partner di Innovabiomed sono Confindustria Dispositivi Medici e Confapi Sanita'. Innovabiomed prevede un ricco programma di convegni, tavole rotonde e workshop con relatori di rilievo internazionale, oltre a un'area business con la presenza di aziende che fanno dell'innovazione il punto centrale della propria attivita'. Fra gli ospiti dell'evento spiccano Mauro Ferrari, presidente del Consiglio Europeo della Ricerca, Tommaso Ghidini, responsabile della divisione Strutture, Meccanismi e Materiali dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea e Walter Ricciardi, presidente del Mission Board for Cancer della UE. "L'innovazione e' il tratto distintivo di tutte le iniziative organizzate da Veronafiere. Innovabiomed, evento biennale giunto alla seconda edizione, sta diventando un appuntamento di grande rilievo per la comunita' medico-scientifica e le imprese del settore, di cui l'Italia e' leader europeo", e' il commento del presidente di Veronafiere Maurizio Danese. "Anche quest'anno il livello degli incontri e dei convegni organizzati e' di alto profilo e sono certo che sapranno offrire spunti e risposte a quanti hanno fatto della ricerca la loro missione". (ITALPRESS). sat/com 06-Feb-20 11:35