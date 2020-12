Accordo in Consiglio Europeo su bilancio e Recovery Fund

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – C'è l'accordo sul Recovery Fund e il Bilancio Ue in Consiglio Europeo. Lo annuncia su Twitter il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel. Superato quindi il veto di Ungheria e Polonia. "Ora possiamo iniziare con l'implementazione delle politiche per ricostruire le nostre economie. Il pacchetto di misure porterà avanti la transizione verde e digitale", scrive Michel. "L'Europa va avanti! Accordo in Consiglio UE sul prossimo bilancio Next Generation EU. 1,8 trilioni di euro per alimentare la nostra ripresa e costruire un'UE più resiliente, verde e digitale. Congratulazioni alla Presidenza tedesca del Consiglio Europeo", commenta la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. "Veti superati, accordo raggiunto al Consiglio Europeo. Si conferma la condizionalità sullo stato di diritto – spiega il ministro per gli Affari Europei, Enzo Amendola -. Adesso acceleriamo ancora di più, perché le risorse del Quadro Finanziario Pluriennale e del Next Generation EU diventino progetti per cambiare e far ripartire Italia ed Europa". (ITALPRESS). sat/red 10-Dic-20 19:44