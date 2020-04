Accordo Renergetica-Edison per progetti fotovoltaici in Italia

GENOVA (ITALPRESS) – Renergetica ha sottoscritto con Edison un accordo triennale per lo sviluppo di progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici in Italia con una potenza di picco complessiva di almeno 50 MWp per ciascun anno, quindi per un totale di almeno 150 MWp. L'accordo prevede inoltre la possibilita' di un rinnovo automatico per un periodo di ulteriori due anni alle medesime condizioni, per lo sviluppo di progetti per almeno ulteriori 100 MWp. L'accordo stipulato prevede che Renergetica individui progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici, che, se approvati da Edison, saranno sviluppati da Renergetica stessa, fino all'ottenimento del provvedimento autorizzativo previsto dal decreto legislativo 387/2003. Successivamente, i progetti autorizzati saranno trasferiti in capo a Edison. "Siamo orgogliosi di aver concluso questa partnership pluriennale con Edison, in quanto rappresenta un passo importante per la crescita dell'azienda. Ogni giorno, infatti, impegniamo le nostre risorse per trovare soluzioni sempre meno impattanti per l'ambiente e questo riconoscimento, da parte di uno dei leader italiani nel campo dell'energia, lo conferma. L'accordo sara', per i prossimi anni, anche motivo di grande soddisfazione sia per i nostri azionisti che per i nostri investitori", commenta il presidente di Renergetica, Davide Sommariva. "Con questa partnership Edison conferma l'impegno a consolidare la propria leadership nel settore delle rinnovabili, uno dei pilastri della strategia di sviluppo della Societa', con l'obiettivo di raggiungere al 2030 il 40% della propria produzione con energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso impianti idroelettrici, eolici e fotovoltaici. Un accordo in linea con gli obiettivi nel settore fotovoltaico che ci siamo posti nel nostro piano di sviluppo a medio termine", spiega il vicepresidente Esecutivo Power Asset di Edison, Marco Stangalino. Nell'attivita' di sviluppo, Renergetica porra' grande attenzione anche all'aspetto ambientale, ideando gia' in sede di progettazione le misure necessarie per la mitigazione dell'impatto ambientale degli impianti, nonche' per la riforestazione e smaltimento consapevole dei medesimi a fine vita. (ITALPRESS). sat/com 06-Apr-20 11:03