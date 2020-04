Achille Lauro torna con il nuovo singolo “16 marzo”

ROMA (ITALPRESS) – E' "16 marzo" il nuovo singolo di Achille Lauro, da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano – una power ballad intima, melodica e al tempo stesso struggente – segna un nuovo corso dell'artista ed e' il primo singolo che Lauro pubblica con Warner Music Italy nella veste di Chief Creative di Elektra Records. "In studio non esistono ne' regole ne' orari e dopo qualche ora gia' percepiamo un'atmosfera di leggenda- spiega Achille Lauro – E' come se lo avessimo gia' fatto. Gia' sentito. Sempre esistito". (ITALPRESS). mgg/com 03-Apr-20 15:13