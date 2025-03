Adesione record all’Open Day a Lampedusa, 1.490 prestazioni in 2 giorni

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – I cittadini di Lampedusa hanno risposto in massa all’appello sulla prevenzione lanciato dall’Asp di Palermo che ha concluso la settimana dedicata agli screening nella più grande delle Pelagie. Al termine di due giorni di lavoro dell’Open day organizzato in collaborazione con la locale Amministrazione comunale, con il personale dell’INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà) e con i volontari del Lions club Lampedusa sono state complessivamente 1.490 le prestazioni erogate. Un numero record, mai registrato in una singola tappa dell’iniziativa itinerante organizzata dall’Azienda sanitaria del capoluogo.

“Siamo rimasti sorpresi, ma allo stesso tempo, siamo pienamente soddisfatti della enorme adesione dei cittadini di Lampedusa agli screening dell’Open day – ha sottolineato il Direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – il risultato è frutto della preziosa promozione fatta sul territorio e della straordinaria sensibilità dei lampedusani. Siamo pianamente soddisfatti anche della risposta dell’intera nostra organizzazione, che si è fatta trovare pronta, in tutte le sue articolazioni, a riscontrare la scelta di partecipare agli screening”.

Tra le 1.490 prestazioni assicurate dagli operatori dell’Asp, 83 sono state le mammografie, 81 tra pap test e hpv test, 72 i sof test distribuiti (per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto), 200 della prevenzione cardiovascolare, 260 degli screening visivo e logopedico pediatrico, 201 le vaccinazioni, 50 dello screening del diabete, 48 delle malattie infettive sessualmente trasmesse, 71 audiometrico, 19 di odontoiatria sociale e 43 dello sportello amministrativo. Sono state, invece 78 le prestazioni nell’ambulatorio dello screening oculistico con una diagnosi, anche di “prolasso di vitreo in camera anteriore” ignoto con disturbi visivi da 10 giorni. Sarà necessario in un intervento chirurgico di vitrectomia.

Presenti anche i veterinari che, nell’ambito delle attività di prevenzione del randagismo, hanno sterilizzato 142 tra cani e gatti impiantando altrettanti microchip.

Al termine delle attività dell’Open day il Direttore sanitario dell’Asp, Antonino Levita, ha incontrato il personale dell’Azienda sanitaria in servizio sul camper del triage ostetrico-ginecologico di Contrata Imbriacola, gli operatori della Croce Rossa dell’Hotspot e, fine, nei locali del Municipio, i vertici dell’Amministrazione comunale guidata da Filippo Mannino ed il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, il Luogotenente, Giuseppe Frenna. Presente all’incontro anche la Presidente della Zona virtuale del Lions club Lampedusa, Genni Caranna.

– foto ufficio stampa Asp Palermo –

(ITALPRESS).