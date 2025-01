Aeroporto Palermo, successo per iniziativa “Totem letterari e podcast”

PALERMO (ITALPRESS) – Sta riscuotendo grande successo l’iniziativa culturale “Totem letterari e podcast” dedicata ai passeggeri in transito dall’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo.

Ad oggi, a distanza di circa tre mesi dall’avvio dall’installazione dei totem, sono più di 1.500 (1.508) i download effettuati dai viaggiatori per leggere gratuitamente racconti e podcast inediti di autori siciliani direttamente su smartphone, tablet o pc, da leggere e ascoltare durante il viaggio o nell’attesa del volo.

Il progetto ha l’obiettivo di arricchire l’offerta culturale dell’aeroporto di Palermo, trasformandolo in un punto di incontro tra viaggio e cultura.

Grazie alla collaborazione con tre scrittori/giornalisti siciliani, Alessia Franco (racconto “l’isola degli alberi cavi”: un viaggio nel mondo delle fiabe contemporanee), Gery Palazzotto (podcast “Materia prima – la morte dimenticata di Libero Grassi”) e Salvo Toscano (autore dei libri che vedono protagonisti i fratelli Corsaro, con il racconto “True colors”), i passeggeri possono accedere gratuitamente ai contenuti multimediali esclusivi e inediti inquadrando semplicemente il QRcode stampato sui totem, posizionati nell’area partenze.

“Abbiamo voluto sperimentare questa nuova iniziativa, unica nel suo genere, dedicata alla lettura di racconti o all’ascolto di podcast, come arricchimento dell’offerta culturale per i passeggeri in transito dall’aeroporto di Palermo – dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano – L’iniziativa sta riscuotendo successo tra i viaggiatori. Immergersi in una buona lettura o ascoltare un racconto è sempre una pratica interessante”.

– Foto: ufficio stampa Gesap –

(ITALPRESS).