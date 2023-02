Agglomerato di Carini, Tamajo: «Grande attenzione del governo per le zone industriali»

«Il governo regionale si è posto come obiettivo quello di andare incontro alle esigenze di imprese e imprenditori, anche in termini di sicurezza e riqualificazione delle zone industriali: due elementi imprescindibili per garantire vivibilità e qualità della vita non sol o per i lavoratori e gli utenti delle aziende insediate, fra cui quelle dell’agglomerato di Carini, ma anche per rendere i siti industriali attrattivi e dotati di servizi efficienti in grado di richiamare nuovi futuri investimenti».



Lo dice l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, in ordine alla denuncia nei giorni scorsi da parte del Ciac, Coordinamento imprenditori dell’area di Carini, per la mancanza di sicurezza e controllo nell’agglomerato industriale del Palermitano. Attività produttive, Tamajo su agglomerato Carini: «Grande attenzione del governo per le zone industriali»