Aggrediscono pedone in centro a Palermo, inseguiti e arrestati dalla polizia

La polizia ha arrestato cinque giovanissimi palermitani, tutti incensurati, autori di una aggressione avvenuta in pieno giorno in una centralissima zona della città. Sabato pomeriggio, in un tratto di via Roma, un professionista stava attraversando quando è stato quasi investito da un Suv con a bordo cinque ragazzi.

Il pedone, che ha evitato l’impatto, ha inveito contro l’autista che ha frenato, ha abbandonato l’abitacolo, si è diretto verso l’uomo e lo ha presi a calci e pugni. Anche gli altri quattro occupanti del mezzo, hanno raggiunto la vittima, e l’hanno immobilizzata. Quando il “branco” sembrava avere esaurito la sua carica di violenza e tutti e cinque i giovani erano risaliti a bordo del Suv, i malviventi hanno avvertito la necessità di impartire una seconda lezione alla vittima, “colpevole”, stavolta, di avere accennato al tentativo di fotografare con il suo cellulare la targa del mezzo: i cinque hanno così replicato la precedente violenza e, stavolta, prima di andar via a tutto gas, hanno sottratto il cellulare al malcapitato.

La scena, seppur nella sua fase conclusiva, è stata notata da un poliziotto libero dal servizio che, pensando di essere stato testimone di un violento alterco, ha seguito il percorso intrapreso dai fuggitivi e lo ha segnalato alla sala operativa delle forze dell’ordine. A questo punto sono intervenute le “Nibbio”, pattuglie di agenti in moto, che hanno raccolto la segnalazione ed hanno raggiunto e riconosciuto, nel traffico della via Mariano Stabile, il Suv segnalato. Gli agenti hanno bloccato la vettura, hanno identificato i cinque occupanti ed hanno ritrovato il cellulare rubato, sulla sede stradale, plausibilmente abbandonato dai giovani, poco prima di essere fermati. I cinque sono stati arrestati e la giovane vittima è stata curata e subito dimessa da un nosocomio cittadino.