Agguato a Milano, ucciso il titolare di un bar

MILANO (ITALPRESS) – Il titolare di un bar è stato assassinato questa mattina a Milano, in un agguato nel suo locale. L'uomo, di nazionalità cinese, è stato raggiunto da quattro colpi esplosi mentre si trovava dietro al bancone. La dinamica dei fatti, ora al vaglio degli inquirenti, fa pensare a un agguato per cause ancora da chiarire. Più volte la licenza del locale era stata sospesa per motivi di ordine pubblico legati alla clientela del bar. -foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). xh7/trl/mgg/red 19-Dic-22 11:06