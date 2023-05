Agricoltura, Mattarella “Sfida sempre più importante”

CESENA (ITALPRESS) – "L'Italia ha sempre dimostrato di saper essere protagonista degli interscambi internazionali, si è sempre giovata ampiamente dell'apertura dei mercati e il contributo che il settore" agricolo "fornisce al nostro paese è di estrema importanza". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarello, intervenendo al teatro "Alessandro Bonci", a Cesena, in occasione della 40esima edizione della fiera Macfrut. "L'agricoltura rappresenta una delle sfide più importanti che il nostro mondo deve affrontare – ha aggiunto -. I mutamenti climatici, le difficoltà di approvvigionamento alimentare, i temi della sicurezza alimentare nel mondo, la sostenibilità. I giorni della fiera sono l'occasione in cui si possono scambiare esperienze e conoscenze". Il capo dello Stato ha ricordato "l'importante legame con la scuola e l'università per richiamare il ruolo della cultura che nasce dall'agricoltura, ne è prova il corso di laurea in scienze alimentare dell'ateneo di Bologna. Il legame tra agricoltura, economia, imprese e cultura è indissolubile". -foto ufficio stampa Quirinale – (ITALPRESS). xc3/sat/mgg/red 02-Mag-23 14:03