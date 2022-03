Agrigento: la collina frana sulla spiaggia di Capo Rossello

Franata parte della collina che sovrasta la spiaggia di Capo Rossello, a Realmonte, in provincia di Agrigento. A darne notizia è l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento, che ha diffuso anche alcune foto. “Solo otto mesi fa avevamo allertato tutte le autorità sul serio rischio di crollo che incombeva sulla spiaggia di lido Rossello, per il possibile cedimento della collina che ospita il faro di capo Rossello – dicono dall’associazione – e invece di ringraziarci per la segnalazione siamo stati accusati di catastrofismo. Ed oggi la collina è collassata, schiacciando pure diverse barche, che sostavano in spiaggia. Se questo fatto fosse accaduto in estate piangeremmo i morti”.