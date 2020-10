Agroalimentare di Sicindustria, Annibale Chiriaco nuovo presidente

È stato eletto all’unanimità il presidente della sezione Agroalimentare di Sicindustria Palermo. È Annibale Chiriaco, amministratore della Sogefar, Società Generale Farine, impresa specializzata nella distribuzione di farine e zuccheri alimentari e nelle commodity agricole nel territorio siciliano.

“Il settore alimentare della produzione e distribuzione insieme con quello della logistica hanno retto l’onda d’urto del lockdown e hanno fatto sì che non mancassero le provviste nelle case degli italiani. Inoltre nel decreto agosto, il governo ha disposto incentivi mirati all’ acquisto di Made in Italy alimentare per la ristorazione. Questo per noi è un importante risultato, ma non basta. Occorre fare di più e occorre un contributo per gli acquisti di tutto il settore Horeca (hotel-ristoranti-café). Molte imprese potranno beneficiarne. Infine è fondamentale valorizzare le aziende che operano nell’Agrofood, anche in connessione con Federalimentare”.