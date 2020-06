Al Costa Verde di Cefalù giovedì 2 e venerdì 3 “RipartiOra” con Travelexpo

In occasione della riapertura dell’Hotel Costa Verde di Cefalù, Travelexpo invita gli agenti di viaggio e i tour operator della Sicilia a ritrovarsi insieme giovedì 2 luglio per lasciarsi alle spalle il lockdown e ripartire con “la stagione estiva più incredibile di questo secolo”.

Sarà l’occasione per scoprire le novità che il Costa Verde Acqua Park&Spa Hotel propone quest’anno ai suoi ospiti. Il 2 luglio infatti la struttura siciliana, da anni punto di riferimento dell’ospitalità cefaludese, riapre i battenti nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria e distanziamento sociale, ma soprattutto punta ad offrire un’esperienza di vacanza che coniuga benessere e bellezza.

Il complesso turistico, che comprende hotel, acquapark, spa e beach village, presenta la nuovissima “Infinity Pool”, la piscina riservata al relax con sfioro vista mare e zona idromassaggio che si affianca a quella dedicata alle attività e al divertimento con area riservata ai bambini. Ampliata anche l’offerta ristorazione con l’apertura del quarto ristorante immerso in un lussureggiante giardino e del nuovissimo l’adventure Mini Golf a 9 buche per il divertimento di tutta la famiglia.

A disposizione degli ospiti anche l’Acqua Park con un multipista a 6 corsie, un lungo tobogan e per i più temerari un Adrenalinic Zone con 3 scivoli iconici, una grande piscina con le onde e una pista da ballo acquatica. Infine, per una vacanza relax c’è la Spa con una grande piscina con idromassaggio a cielo aperto, sale massaggi di coppia o singole. La Spa è anche pensata per la coppia: sala “SpaSuite” con 2 lettini massaggi riscaldati, bagno turco per due con doccia emozionale, Jacuzzi e Day-bed relax.

Dunque, per gli operatori turistici che vorranno intervenire, all’insegna dello slogan #RIPARTIORATRAVELEXPO, saranno 24 ore particolarmente intense. Il pomeriggio del 2 luglio, infatti, sarà dedicato alla visita della struttura ed a seguire la cerimonia d’inaugurazione.

L’indomani venerdì 3 luglio gli agenti di viaggio avranno possibilità di godere di un momento di formazione ed informazione partecipando ad un workshop riservato ad alcuni tradizionali partner di Travelexpo. “Una preview dell’ultim’ora in co-marketing – spiega Toti Piscopo – per dare un sostegno ed un’accelerazione al mercato ed esorcizzare il passato più recente ed auspicare un futuro migliore, in attesa di calendarizzare, entro l’anno, la ventiduesima edizione di Travelexpo”.