Al Giglio di Cefalù selezione per urologi, oncologo e anatomo patologo

CEFALU’ (PALERMO) (ITALPRESS) – La Fondazione Giglio di Cefalù con il Gemelli Giglio Medical Partnership ha avviato una selezione per medici specialisti in urologia, in oncologia e per un anatomo patologo. E’ previsto per tutti gli incarichi l’applicazione del contratto a tempo indeterminato.

In particolare le posizione aperte sono per un contratto di oncologo, due per urologi e uno per anatomo patologo.

I partecipanti al termine della selezione entreranno in una graduatoria con validità triennale.

Gli avvisi di lavoro sono pubblicati nella sezione lavora con noi del sito internet www.ospedalegiglio.it La procedura di partecipazione è in modalità telematica attraverso la compilazione dei moduli pubblicati sul sito. Le domande devono essere inoltrate entro il 20 novembre.

(ITALPRESS).