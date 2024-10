Al Gonzaga Campus di Palermo un docufilm su Falcone e Borsellino

PALERMO (ITALPRESS) – All’Auditorium del Gonzaga Campus, a Palermo, è stato reso omaggio a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone con la proiezione del docufilm “Falcone e Borsellino – il fuoco della memoria”, diretto da Ambrogio Crespi, seguita da un interessante scambio di opinioni con gli studenti.

Il docufilm, realizzato dal regista Ambrogio Crespi, è stato prodotto in collaborazione con Tele One, Proger Smart Communication, Biondani TMG e Digital Identity, con il sostegno del Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell’Università di Palermo, e si inserisce nel Progetto “Officina UNIPA per la legalità e il contrasto alle Mafie” promosso dal DEMS.

La sceneggiatura, scritta da Gabrielle Ricotta, Nino Blando, Luigi Sarullo e lo stesso Crespi, esplora in profondità la vita e l’eredità di due grandi uomini, un’opera che invita alla riflessione, alla conoscenza e allora crescita della cultura della legalità.

Alla presentazione, rivolta agli studenti del biennio del liceo del Campus, hanno partecipato padre Vitangelo Denora, direttore generale del Gonzaga Campus, il professore Angelo Cuva, Past President dell’Associazione ex Alunni Gonzaga e Docente DEMS, il professore Costantino Visconti, Direttore del DEMS, il professore Nino Blando, Docente del DEMS e coautore del docufilm ed Ignazio De Francisci, ex alunno del Gonzaga e magistrato che ha vissuto quella storia con grande passione e professionalità, una memoria storica e civile per Palermo e l’Italia tutta.

– foto ufficio stampa Gonzaga Campus –

(ITALPRESS).