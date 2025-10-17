Al Teatro Massimo di Palermo la finale del 24esimo Concorso lirico “Ottavio Ziino”

PALERMO (ITALPRESS) – Lunedì 20 ottobre, alle ore 18:00, si svolgerà al Teatro Massimo di Palermo la finale in forma di Concerto di Gala, del Concorso Lirico Internazionale “Ottavio Ziino”. Durante la serata saranno proclamati e premiati i vincitori della 24esima edizione. Col patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Comune di Palermo, e con la collaborazione del Teatro Massimo di Palermo, il Concorso Lirico Internazionale “Ottavio Ziino”, in occasione del trentesimo anniversario della scomparsa del Maestro palermitano, celebra la sua eredità artistica con un’edizione speciale.

La manifestazione, che da anni scopre e valorizza nuovi talenti del panorama lirico internazionale, trova quest’anno una cornice d’eccezione nel principale teatro della città natale del Maestro, Palermo, rendendo così omaggio non solo alla sua figura, ma anche alla tradizione musicale palermitana. Nel corso della serata sarà presente oltre alla Giuria tecnica, presieduta dal Maestro Marco Betta, anche la Giuria della Critica, presieduta dalla Professoressa Sara Patera, critico musicale del Giornale di Sicilia, e composta da personalità di spicco del panorama musicale: Roberto Abbondanza, baritono e Presidente di Assolirica; Pietro Misuraca, critico musicale de La Repubblica e docente dell’Università di Palermo; Carla Moreni, critico musicale de Il Sole 24 Ore; Roberto Mori, direttore di Connessi all’Opera. La Giuria sarà incaricata di assegnare il Premio della Critica, del valore di 1.000 euro. Componenti della Giuria del Pubblico saranno invece tutti gli spettatori presenti in Teatro, chiamati ad esprimere la loro preferenza al termine delle esibizioni dei finalisti. Il loro voto decreterà il vincitore del “Premio del Pubblico” del valore di 500 euro, che verrà consegnato simbolicamente da uno spettatore, in rappresentanza di tutti i presenti.

I premi in palio sono: 1° PREMIO 10.000,00 euro e Coppa “Ottavio Ziino”; 2° PREMIO euro 5.000,00 euro e Coppa “Ottavio Ziino”; 3° PREMIO 2.500,00 euro e Coppa “Ottavio Ziino”; PREMIO “Voce emergente” (under 25) 1.000,00 euro per la migliore esecuzione di un’aria e Targa “Ottavio Ziino”; PREMIO “Rizzardo Bino” 2.000,00 euro e Targa “Ottavio Ziino”; Premio speciale “Massimo Filippucci e Maria Laura Cannilla” 1.000,00 euro a voce mezzosoprano e Targa “Ottavio Ziino”; Premio “Maria Zunica” 1.000,00 euro a voce italiana under 25 e Targa “Ottavio Ziino”; Premio “Associazione Ettore Bastianini” Targa speciale a voce di baritono offerta dall’Associazione Ettore Bastianini. I Finalisti di questa speciale edizione saranno accompagnati al pianoforte dai Maestri Matteo Londero e Marcos Madrigal. La serata sarà presentata da Lorenzo Di Pace, Presidente dell’Associazione Il Villaggio della Musica, e trasmessa in diretta streaming sul canale Facebook sulla pagina ufficiale del Concorso Lirico Internazionale Ottavio Ziino.

– foto ufficio stampa Teatro Massimo –

(ITALPRESS).