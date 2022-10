Al via i Bicocca Job days, occasioni di incontro con il mondo del lavoro

MILANO (ITALPRESS) – Confrontarsi con il mondo del lavoro per approfondirne opportunità ed esigenze e avere un quadro completo delle professionalità richieste: sono in programma dal 24 al 28 ottobre i "Bicocca Job days 2022 – Insieme per il tuo lavoro". L'iniziativa dell'Università di Milano-Bicocca, con il patrocinio del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, mette in contatto studenti, laureati, dottori di ricerca e diplomati master con le imprese. La giornata di apertura dell'ottava edizione, il 24 ottobre, è dedicata ai Dottorati industriali. Alle ore 10, nell'Aula Magna dell'ateneo, la rettrice Giovanna Iannantuoni dialoga con Marco Morganti, senior advisor for Impact di Intesa San Paolo: un momento di confronto tra accademia e impresa sul tema "Ricerca e Innovazione Responsabili". Interviene Emad Yaghmaei, senior researcher presso l'Università tecnica di Delft sul tema "Responsible Innovation (RI) Support industry: Assessing and improving social performances in research and innovation projects". Nel pomeriggio si discute delle possibili modalità di collaborazione tra le imprese e i Corsi di Dottorato di Milano-Bicocca e si svolgono colloqui individuali tra dottorandi e dottori di ricerca e aziende ed enti. È incentrata su innovazione e imprenditorialità "Piano Bi", l'iniziativa organizzata dal team di iBicocca in calendario il 25 ottobre. Al mattino previsti laboratori altamente interattivi sull'utilizzo di strumenti digitali e sulla comunicazione efficace, a seguire un workshop su self-branding con Andrea Belli di LinkedIn, e una tavola rotonda sull'imprenditorialità giovanile con startupper, finanziatori, incubatori e acceleratori. Nell'ambito della nona edizione della competition "Bicocca Ideas", coloro che entro il 23 ottobre avranno inviato la propria idea imprenditoriale potranno usufruire di due ore di formazione gratuita e saranno premiate le tre migliori idee di studenti Bicocca. Dal 26 al 28 ottobre spazio a "Bicocca Career Fair 2022". Il programma dedicato all'incontro tra studenti e laureati con aziende ed enti alla ricerca di figure professionali qualificate sarà introdotto – il 26 alla ore 10, nell'Aula Martini – dal convegno "La nuova normalità del mondo del lavoro tra opportunità e falsi miti – Come scegliere e farsi scegliere dalle aziende". Si parlerà di crescita professionale, competenze, smart working e opportunità di lavoro. La tre giorni in ateneo è preceduta dalle iniziative di orientamento – che hanno preso il via lo scorso 4 ottobre e andranno avanti per tutto il mese – su come rendere efficace il curriculum vitae, affrontare il processo di selezione o definire gli obiettivi professionali. Le attività, organizzate dal servizio Job Placement di Milano-Bicocca in collaborazione con le aziende, si tengono sulla piattaforma bicoccacareerfair.it. Sempre attraverso la piattaforma, studenti e laureati possono effettuare una visita agli stand virtuali di oltre 80 imprese e candidarsi per partecipare ai colloqui conoscitivi con le aziende di loro interesse, che si terranno in ateneo dal 26 al 28. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). fsc/com 19-Ott-22 11:22