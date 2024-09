Al via i format del secondo semestre di CORE

ROMA (ITALPRESS) – Un secondo semestre intenso e ricco di appuntamenti per la divisione format di CORE (www.corelations.it), società di corporate relations specializzata in attività di relazioni pubbliche e istituzionali, giunta al suo quinto anno di attività. Gli appuntamenti, organizzati dall'agenzia sotto la guida di Pierangelo Fabiano, verteranno su importanti e attuali temi socioeconomici del nostro Paese: Sanità (Healthcare Innovation Forum; 30 settembre 2024; Auditorium dell'Ara Pacis, Roma); Mobilità sostenibile e intermodalità dei trasporti (WAVE – Smart Mobility Forum; 2 ottobre; Auditorium dell'Ara Pacis, Roma); Sicurezza nazionale (National and Security Hub; 3 dicembre; Palazzo Wedekind, Roma); Diversità, equità e inclusione nel mondo del lavoro (Diversity & Inclusion Summit; 29 ottobre; Luiss Business School, Roma); Sportsystem (Sportlab Italia; 5 novembre; Palazzo Ripetta, Roma). "I nostri format riflettono l'impegno costante nell'affrontare le sfide e le opportunità dei settori chiave per il futuro, la crescita sostenibile delle imprese e lo sviluppo del Paese – afferma Pierangelo Fabiano, Amministratore delegato di CORE -. I format sono progetti di comunicazione integrata, realizzati e gestiti internamente che mettono a sistema università, centri di ricerca, istituzioni, grandi aziende e media con l'obiettivo di favorire momenti di riflessione su tematiche di rilevanza nazionale. Sono sette i format realizzati quest'anno, e, visto l'ottimo riscontro, puntiamo a incrementare il numero il prossimo anno". HEALTHCARE INNOVATION FORUM Si parte il 30 settembre, presso l'Auditorium dell'Ara Pacis a Roma, con la terza edizione dell' Healthcare Innovation Forum (www.healthcareinnovationforum.it). L'evento è rivolto agli esperti del settore, protagonisti di una nuova era dell'assistenza sanitaria, tra digitalizzazione, nuove tecnologie e intelligenza artificiale. La terza edizione del Forum si pone l'obiettivo di esplorare il concetto di One Health quale nucleo centrale della rivoluzione sanitaria. Tanti i temi che verranno esplorati nei diversi panel, quali l'antibioticoresistenza, l'interdipendenza della salute umana, animale e ambientale e come questi argomenti si debbano necessariamente integrare con la Value Based Healthcare, l'Intelligenza Artificiale, l'Operation Management e la Ricerca Traslazionale in un'ottica di cambiamento del nostro sistema sanitario verso uno più evoluto e sostenibile. WAVE – SMART MOBILITY FORUM Si prosegue il 2 ottobre all'Auditorium dell'Ara Pacis a Roma con il Forum annuale sulla mobilità sostenibile WAVE – Smart Mobility (www.wavemobility.it) giunto alla sua quarta edizione. Il progetto di comunicazione integrata racconta l'evoluzione dei trasporti a 360 gradi, dalla mobilità urbana a quella extraurbana, non dimenticando del fondamentale ruolo della logistica. Novità di quest'anno la partnership con Youtrend, che ha realizzato in esclusiva un'indagine sul modo di spostarsi degli italiani. Un'iniziativa che connette l'intero sistema, con l'edizione dello scorso che ha coinvolto oltre 150 ospiti tra rappresentanti delle istituzioni, aziende di settore e associazioni. DIVERSITY & INCLUSION SUMMIT In programma il 29 ottobre presso la Luiss Business School (Roma) la terza edizione del Summit organizzato dal Diversity & Inclusion Hub (www.diversity-inclusion.it), l'osservatorio permanente sulla diversità, l'equità e l'inclusione nel mondo del lavoro. Il Summit, con il supporto accademico della Luiss Business School, è l'occasione per ricordare ancora una volta come la diversità crei valore per le aziende. Tanti i temi attuali di cui si discuterà. Tra gli altri, equity, cultura dell'informazione e della diversità in azienda, re-skilling dei senior e sviluppo intergenerazionale nelle aziende e disability management. SPORTLAB ITALIA Al via il nuovo format sul mondo dello sport per approfondire le tematiche inerenti al settore dello Sportsystem, specificamente sulla sua rilevanza in ambito politico, sociale ed economico. In una fase cruciale di sviluppo per lo sviluppo del settore nel Paese nasce anche Sportlab Italia, la nuova rivista trimestrale diretta dalla giornalista Lavinia Spingardi. Il primo numero sarà presentato a Roma il prossimo 5 novembre con il coinvolgimento dei rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali per parlare di investimenti, pubblici e privati, nel mondo dello sport. NATIONAL AND SECURITY HUB Il 3 dicembre a Roma al via anche la seconda edizione di National Security Hub (www.nationalsecurityhub.it), l'appuntamento sui temi più attuali della sicurezza nazionale. Un modo per dare agli attori in campo il modo di confrontarsi su nuove tecnologie e minacce cibernetiche. Tra le tematiche che verranno affrontate nei panel: ?la sicurezza energetica e protezione delle infrastrutture critiche, Data center e responsabilità etica nella gestione dei dati, ?educazione alla sicurezza per cittadini, aziende e pubblica amministrazione. La scorsa edizione, alla presenza di oltre 120 partecipanti tra speaker e discussant, ha dato vita anche al primo podcast dell'Hub "Sicurezza nazionale alla prova dell'intelligenza artificiale" condotto dalla giornalista Barbara Carfagna.