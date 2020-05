Al via i lavori per la galleria Scolmatore sul Bisagno a Genova

GENOVA (ITALPRESS) – E' stato inaugurato oggi a Genova il cantiere dello Scolmatore del torrente Bisagno, una galleria che sara' in grado di deviare parte del flusso verso il mare mettendo definitivamente in sicurezza il bacino teatro di numerose alluvioni negli anni passati. Alla partenza del primo scavo era presente la ministra dei trasporti Paola De Micheli accolta dal governatore e commissario straordinario dell'opera Giovanni Toti, dal sindaco Marco Bucci e da diversi esponenti politici del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle. I lavori, finanziati per 160 milioni dal piano Italia Sicura, verranno eseguiti da un raggruppamento temporaneo di imprese capitanato dal consorzio stabile ReseArch che eseguira' i lavori insieme a Manelli Srl e Amec Srl. La galleria scolmatrice, lunga 6,6 chilometri, captera' il torrente nel quartiere di Molassana e scarichera' in mare 450 metri cubi d'acqua al secondo. La fine dei lavori e' prevista nel 2024. (ITALPRESS). fcn/tvi/red 30-Mag-20 13:24